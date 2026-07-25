Чому не можна купувати розрізані кавуни і дині

Кавун / © pexels.com

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У розпал сезону баштанних культур багато покупців спокушаються придбати вже розрізаний кавун або диню, щоб переконатися у їхній стиглості.

Проте медики застерігають: така покупка може обернутися харчовим отруєнням і серйозними проблемами зі здоров’ям.

Чому не варто купувати розрізані кавуни і дині

Рай для мікробів. Після розрізання солодкий м’якуш швидко стає ідеальним середовищем для бактерій — сальмонел, кишківникова палички та інших. Особливо якщо плід зберігається без холодильника під палючим сонцем.

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Сумнівна чистота. Часто на ринках просто немає умов для миття рук і дезінфекції ножів. Уявіть, що кавуни розрізали одним і тим самим ножем десятки разів. Пил, комахи й бактерії роблять свою справу.

Ніхто не гарантує безпеки. Ви не знаєте, чи помили кавун і ніж перед розрізанням, чи дотримується продавець елементарної гігієни.

Підвищений ризик нітратів. Виявляється, розрізають навпіл не лише великі кавуни. Це своєрідний маркетинговий хід, продавці хочуть показати яскравий м’якуш кавуна.

Раніше ми писали про те, як визначити, що кавун уже солодкий. Більше про це читайте у новині.

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