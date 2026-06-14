Чому не можна мити голову в п’ятницю та неділю: як це впливає на здоров’я, гроші та красу

Чому не можна мити голову в п’ятницю та неділю / © Freepik

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Із давніх часів наші предки надавали великого значення не лише догляду за тілом, а й часу, коли це робити. Особливо багато прикмет було пов’язано з миттям голови. У народі вважали, що деякі дні тижня можуть впливати на енергетику людини, її здоров’я та навіть фінансовий добробут. Найчастіше застереження стосувалися п’ятниці та неділі. Сьогодні ці повір’я залишаються частиною народної культури, хоча наука пояснює їх дещо інакше.

Чому не можна мити голову в п’ятницю

У слов’янській традиції п’ятниця вважалася особливим днем, пов’язаним із жіночою енергією та добробутом. За повір’ями, миття голови в цей день могло змивати удачу, красу та матеріальне благополуччя.

Езотерики й сьогодні вважають, що п’ятниця є днем накопичення енергії, а водні процедури нібито здатні послаблювати внутрішні ресурси людини. Особливо це стосується вечірнього часу.

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У народі навіть існувала приказка: «У п’ятницю волосся не мий — достаток не змий».

Чому неділя вважалася небажаним днем для миття голови

Неділя традиційно сприймалася як день відпочинку та духовного очищення. У християнській традиції цей день присвячували молитві, родині та спокою.

Наші предки вірили, що миття голови в неділю може змити удачу на весь наступний тиждень чи послабити життєву силу людини. Через це багато господинь намагалися завершити всі хатні справи ще до вихідних.

Езотерики також вважають, що неділя є днем відновлення енергетичного балансу, тому надмірна активність або важка робота можуть порушувати внутрішню гармонію.

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Що говорить наука

Лікарі та трихологи наголошують: жодних наукових доказів того, що миття голови в певний день тижня впливає на здоров’я чи фінанси, не існує.

Частота миття волосся залежить від типу шкіри голови, способу життя та індивідуальних особливостей людини. Якщо волосся швидко масніє, його можна мити так часто, як це необхідно.

Фахівці зазначають, що значно важливішими є правильно підібраний шампунь, температура води та дбайливий догляд за шкірою голови.

Чому прикмети залишаються популярними

Попри розвиток науки, багато людей продовжують дотримуватися народних традицій. Для когось це спосіб зберегти зв’язок із культурною спадщиною, а для когось — можливість дотримуватися особистих ритуалів.

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Психологи пояснюють: подібні звички можуть створювати відчуття стабільності та контролю над життям, що позитивно впливає на емоційний стан.

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