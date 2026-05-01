Чому не можна одягати легінси у літак: авіаекспертка попередила про смертельну небезпеку

У літак експерти радять обирати вільні штани з цупкої тканини / © iStock

Вибір одягу для авіаперельоту — це не лише питання комфорту чи стилю, але й власної безпеки. Популярні серед мандрівників легінси та лосини можуть стати фатальними у разі надзвичайної ситуації.

Авіаційна експертка Крістін Негроні розповіла виданню LADbible, чому варто відмовитися від обтислого синтетичного одягу під час польотів. Основна причина криється у фізичних властивостях матеріалів, з яких виготовляють такий одяг.

Загроза опіків та «ефект другої шкіри»

За статистикою, більшість авіапригод є виживаними, проте вони часто супроводжуються пожежами. Легінси зазвичай виготовляються із синтетичних хімічних волокон.

«Коли ці волокна нагріваються, вони плавляться і буквально прилипають до тіла, зливаючись зі шкірою», — пояснює Негроні.

Ще у 1999 році Федеральне авіаційне управління (FAA) США наголошувало, що для перельотів краще обирати речі з натуральних матеріалів: бавовни, вовни, шкіри або навіть деніму (джинсу). Вони значно стійкіші до високих температур.

Кабіна літака — розсадник бактерій

Окрім ризику при пожежі, легінси програють звичайним штанам і в питанні гігієни. Бортпровідники неодноразово застерігали: салони літаків кишать мікробами.

Тонка тканина легінсів або короткі шорти та спідниці не створюють надійного бар’єру між вашим тілом і сидіннями.

Експерти радять обирати вільні штани з цупкої тканини, щоб мінімізувати контакт шкіри з брудними поверхнями.

Яке взуття обрати?

Крістін Негроні також дала поради щодо взуття. Вона рекомендує відмовитися від підборів на користь зручних кросівок або черевиків на товстій підошві.

Міцна підошва захистить стопи від уламків під час евакуації.

Надувні рятувальні трапи вимагають зняття підборів, оскільки гострі шпильки можуть їх проткнути.

Навіть якщо ви летите у теплу країну, одягайтеся відповідно до умов у кабіні літака. Переодягнутися у легкі речі ви завжди встигнете після приземлення в аеропорту.

