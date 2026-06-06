Чому не можна прати одяг за 90°C або 40°C: лікар розкрив правильну температуру прання для більшості речей

За якої температури прати одяг / © pexels.com

Реклама

Лікар пояснює: сучасні пральні засоби працюють інакше, ніж раніше, тому високі температури вже не є обов’язковими для щоденного прання.

Чому 40°C — не найкращий вибір для більшості речей

Температура 40°C довгий час вважалася «універсальною», але сьогодні це радше компроміс, ніж оптимальний режим.

Основні проблеми:

Реклама

не завжди ефективно видаляє бактерії та запахи;

швидше зношує тканини;

споживає більше електроенергії, ніж низькотемпературні режими;

не дає значної переваги порівняно з 30°C у сучасних пральних засобах.

Експерти зазначають: для щоденного одягу 40°C часто є просто звичкою, а не необхідністю.

Чому 90°C — зайва крайність

Прання за 90°C застосовується лише у виняткових випадках, наприклад для сильного забруднення або спеціального медичного текстилю.

Недоліки високої температури:

руйнує структуру тканин;

призводить до швидкого зношування одягу;

значно збільшує витрати електроенергії;

не завжди потрібне для повного знищення мікробів у побуті.

Яка температура прання є правильною

Сучасні рекомендації виглядають так:

Реклама

20–30°C — оптимально для щоденного одягу;

30°C — базовий універсальний режим для більшості речей;

40°C — лише для більш брудних речей або рушників;

60°C — для білизни, рушників і речей, які потребують гігієнічного очищення;

90°C — лише у виняткових випадкахю

Фахівці підкреслюють: головну роль сьогодні відіграють не температура, а якісний пральний засіб і правильний режим прання.

Окрема категорія — спортивний одяг

Спортивний одяг, особливо з синтетичних матеріалів, вимагає особливого підходу:

краще прати за 30°C;

використовувати спеціальні засоби для видалення запахів;

уникати високих температур, які руйнують еластичні волокна.

Старе правило «чим гарячіше — тим чистіше» більше не працює. Сучасні технології прання дозволяють ефективно очищати одяг навіть при низьких температурах, зберігаючи тканини та зменшуючи витрати енергії.

Оптимальний вибір для більшості речей — 30°C, а 40°C і 90°C варто використовувати лише у специфічних випадках.

Реклама

FAQ

Чи можна прати одяг за 40°C щодня?

Можна, але це не завжди потрібно. У більшості випадків достатньо 30°C, особливо для легкого забруднення.

За якої температури прати, щоб знищити бактерії?

Для ефективної гігієни зазвичай рекомендують 60°C, особливо для рушників, постільної білизни та хворобливих станів.

Реклама

Чому 30°C краще, ніж 40°C?

Сучасні пральні засоби дозволяють ефективно прати за 30°C, при цьому одяг менше зношується і споживається менше електроенергії.

Новини партнерів