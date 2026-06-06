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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна прати одяг за 90°C або 40°C: лікар розкрив правильну температуру прання для більшості речей

Більшість людей десятиліттями дотримуються звички прати одяг за 40°C або навіть 90°C, вважаючи це «гарантією чистоти». Однак фахівці з гігієни та здоров’я наголошують: така стратегія не лише не завжди ефективна, а й може шкодити тканинам та вашому гаманцю.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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За якої температури прати одяг

За якої температури прати одяг / © pexels.com

Лікар пояснює: сучасні пральні засоби працюють інакше, ніж раніше, тому високі температури вже не є обов’язковими для щоденного прання.

Чому 40°C — не найкращий вибір для більшості речей

Температура 40°C довгий час вважалася «універсальною», але сьогодні це радше компроміс, ніж оптимальний режим.

Основні проблеми:

  • не завжди ефективно видаляє бактерії та запахи;

  • швидше зношує тканини;

  • споживає більше електроенергії, ніж низькотемпературні режими;

  • не дає значної переваги порівняно з 30°C у сучасних пральних засобах.

Експерти зазначають: для щоденного одягу 40°C часто є просто звичкою, а не необхідністю.

Чому 90°C — зайва крайність

Прання за 90°C застосовується лише у виняткових випадках, наприклад для сильного забруднення або спеціального медичного текстилю.

Недоліки високої температури:

  • руйнує структуру тканин;

  • призводить до швидкого зношування одягу;

  • значно збільшує витрати електроенергії;

  • не завжди потрібне для повного знищення мікробів у побуті.

Яка температура прання є правильною

Сучасні рекомендації виглядають так:

  • 20–30°C — оптимально для щоденного одягу;

  • 30°C — базовий універсальний режим для більшості речей;

  • 40°C — лише для більш брудних речей або рушників;

  • 60°C — для білизни, рушників і речей, які потребують гігієнічного очищення;

  • 90°C — лише у виняткових випадкахю

Фахівці підкреслюють: головну роль сьогодні відіграють не температура, а якісний пральний засіб і правильний режим прання.

Окрема категорія — спортивний одяг

Спортивний одяг, особливо з синтетичних матеріалів, вимагає особливого підходу:

  • краще прати за 30°C;

  • використовувати спеціальні засоби для видалення запахів;

  • уникати високих температур, які руйнують еластичні волокна.

Старе правило «чим гарячіше — тим чистіше» більше не працює. Сучасні технології прання дозволяють ефективно очищати одяг навіть при низьких температурах, зберігаючи тканини та зменшуючи витрати енергії.

Оптимальний вибір для більшості речей — 30°C, а 40°C і 90°C варто використовувати лише у специфічних випадках.

FAQ

Чи можна прати одяг за 40°C щодня?

Можна, але це не завжди потрібно. У більшості випадків достатньо 30°C, особливо для легкого забруднення.

За якої температури прати, щоб знищити бактерії?

Для ефективної гігієни зазвичай рекомендують 60°C, особливо для рушників, постільної білизни та хворобливих станів.

Чому 30°C краще, ніж 40°C?

Сучасні пральні засоби дозволяють ефективно прати за 30°C, при цьому одяг менше зношується і споживається менше електроенергії.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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