Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна прибирати ялинку до 6 січня: прикмета, яку має знати кожен

Згідно із народними традиціями, існує вагома причина не ховати ялинкові іграшки та прибирати святкове дерево одразу після настання Нового року.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Новорічне дерево

Новорічне дерево / © unsplash.com

Дехто прощається з ялинкою вже наступного дня після настання Нового року, а хтось хоче «затримати» свято вдома якнайдовше. Виявляється, затягувати з прибиранням дерева багатьох змушує не лишене бажання це робити, а й одна дуже вагома причина, про яку варто знати кожному.

Про це пише Better Homes & Gardens.

Тож, якщо ви шукали привід продовжувати слухати святкову музику та милуватися своїми ялинковими прикрасами ще кілька тижнів, вам пощастило: за традицією святкувати Різдво та залишати прикрашену ялинку вдома потрібно аж до 6 січня.

Що кажуть традиції

Багато хто чув пісню «12 днів Різдва», але не всі знають, що ці 12 святкових днів вони починаються саме в день Різдва. Це означає, що після цього попереду ще майже два тижні свят.

За традицією святкування триває до 6 січня. Вважається, що саме в цей день три царі нарешті дісталися до немовляти Ісуса. Це свято називають Богоявленням або Днем трьох королів. У багатьох країнах його святкують так само пишно, як і саме Різдво.

До того ж існує повір’я: прибирати ялинку раніше 6 січня — до невдачі. Тож якщо рідні питатимуть, чому святкові декорації ще на місці, ви сміливо можете сказати, що дотримуєтеся традицій.

Що зробити, аби ваша ялинка довго стояла

Живу ялинку важко зберегти у гарному стані до січня, особливо ви її прикрасили до початку свят. Для того, щоб дерево простояло довше, насамперед вас слід правильного його обрати: шукайте ялинку з липким стовбуром та гнучкою, не сухою хвоєю.

Як доглядати за деревом вдома:

  • підріжте стовбур і оберіть стійку підставку;

  • поливайте вчасно, адже дерево потребує регулярного зволоження;

  • оберіть правильне місце: найкраще підійде вітальня або передпокій. Тримайте ялинку якомога далі від батарей та обігрівачів — це захистить її від висихання та пожежі.

Що робити з деревом після свят

Після закінчення зимових свят, ви можете віддати ялинку для перероблення на мульчу. Проте якщо у вас було штучне дерево — достатньо просто зняти усі ялинкові прикраси, почистити їх та покласти у відповідні коробки для подальшого зберігання.

Нагадаємо, раніше фахівці розповіли, як подолати стрес під час новорічних свят.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

