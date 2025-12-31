Чому не можна прибирати ялинку до 6 січня: прикмета, яку має знати кожен

Новорічне дерево / © unsplash.com

Дехто прощається з ялинкою вже наступного дня після настання Нового року, а хтось хоче «затримати» свято вдома якнайдовше. Виявляється, затягувати з прибиранням дерева багатьох змушує не лишене бажання це робити, а й одна дуже вагома причина, про яку варто знати кожному.

Про це пише Better Homes & Gardens.

Тож, якщо ви шукали привід продовжувати слухати святкову музику та милуватися своїми ялинковими прикрасами ще кілька тижнів, вам пощастило: за традицією святкувати Різдво та залишати прикрашену ялинку вдома потрібно аж до 6 січня.

Що кажуть традиції

Багато хто чув пісню «12 днів Різдва», але не всі знають, що ці 12 святкових днів вони починаються саме в день Різдва. Це означає, що після цього попереду ще майже два тижні свят.

За традицією святкування триває до 6 січня. Вважається, що саме в цей день три царі нарешті дісталися до немовляти Ісуса. Це свято називають Богоявленням або Днем трьох королів. У багатьох країнах його святкують так само пишно, як і саме Різдво.

До того ж існує повір’я: прибирати ялинку раніше 6 січня — до невдачі. Тож якщо рідні питатимуть, чому святкові декорації ще на місці, ви сміливо можете сказати, що дотримуєтеся традицій.

Що зробити, аби ваша ялинка довго стояла

Живу ялинку важко зберегти у гарному стані до січня, особливо ви її прикрасили до початку свят. Для того, щоб дерево простояло довше, насамперед вас слід правильного його обрати: шукайте ялинку з липким стовбуром та гнучкою, не сухою хвоєю.

Як доглядати за деревом вдома:

підріжте стовбур і оберіть стійку підставку;

поливайте вчасно, адже дерево потребує регулярного зволоження;

оберіть правильне місце: найкраще підійде вітальня або передпокій. Тримайте ялинку якомога далі від батарей та обігрівачів — це захистить її від висихання та пожежі.

Що робити з деревом після свят

Після закінчення зимових свят, ви можете віддати ялинку для перероблення на мульчу. Проте якщо у вас було штучне дерево — достатньо просто зняти усі ялинкові прикраси, почистити їх та покласти у відповідні коробки для подальшого зберігання.

