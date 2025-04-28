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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна розпушувати ґрунт на грядці з огірками: про це майже ніхто не знає

Досвідчені городники розпушують на ділянках ґрунт, щоб забезпечити рослинам доступ до вологи, повітря та корисних речовин. Однак ця процедура може завдати огіркам значної шкоди — і ось чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому не можна розпушувати ґрунт навколо огірків

Чому не можна розпушувати ґрунт навколо огірків / © Фото з відкритих джерел

Огірки мають поверхневу кореневу систему, для них розпушування — це великий ризик. Адже корені культури можуть пошкодитися, що сповільнить її зростання та розвиток. Тому від цієї процедури краще відмовитися. Однак досвідчені городники знають, як пише ресурс «UA.Новини», чим замінити розпушування, щоб огірки гарно росли й плодоносили.

Чому не можна розпушувати ґрунт навколо огірків: найголовніші причини

  • Корені розташовані у верхньому шарі ґрунту. В огірків корені не ростуть углиб, як у помідорів, наприклад. Вони розташовані близько до поверхні ґрунту і займають велику площу. Якщо розпушувати землю навколо огірків, коріння неодмінно пошкодиться.

  • Тендітна коренева система. Корені огірків мають багато маленьких ніжних відростків, які схожі на нитки. Вони розташовані дуже близько один від одного, тому під час процедури розпушення оминути їх точно не вдасться.

  • Гостра реакція культури на пошкодження. Огірки вкрай погано переносять травмування кореневої системи. Рослина може просто не оговтатися, почне сохнути і скине всю зав’язь. Також пошкодження коріння негативно впливає на імунітет огірків, вони постійно хворітимуть, що в рази знизить їхню врожайність. Саме через це краще відмовитися від розпушування землі на грядці з огірками.

Чим замінити процедуру розпушування ґрунту: поради досвідчених городників

Та все ж таки треба подбати про те, щоб до коріння огірків проникало більше кисню та вологи, тому не можна допускати утворення твердої кірки на верхньому шарі ґрунту. В іншому разі культура буде кволою, погано зростатиме і може не мати зав’язі.

Досвідчені городники рекомендують замінити процедуру розпушування мульчуванням. Так можна сформувати мікроклімат, який буде сприяти розвиткові кореневої системи огірків.

Ще можна періодично підсипати під огірки свіжий розпушений ґрунт. Тоді рослина добре зростатиме й розвиватиметься і проблем із її коренями точно не буде.

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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