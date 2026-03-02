Чому не можна садити туї біля вікон: народні повір’я та небезпечні прикмети

Туї / © Фото з відкритих джерел

Висадка туї на прибудинковій території залишається предметом дискусій серед садівників. Попри популярність цієї рослини в ландшафтному дизайні, існує низка народних забобонів та водночас вагомих практичних переваг її вирощування.

Про це пише Radiotrek.

Господарям, які планують прикрасити подвір’я хвойними деревами, варто зважити як містичні перестороги, так і біологічні особливості рослини.

Забобони та народні прикмети

Згідно з давніми повір’ями, туя вважається деревом із «важкою» енергетикою. Народні прикмети застерігають:

Ризик нещастя: існує думка, що туя, яка виросла вищою за дах будинку, може накликати біду на його мешканців.

Притягування небезпеки: деякі прикмети пов’язують дерево з ризиком пограбувань, нібито воно притягує до оселі підозрілих осіб.

Особисте життя: самотнім дівчатам радять уникати висадки туї, щоб «не відлякати наречених».

Самопочуття: частими скаргами мешканців, поруч із чиїми вікнами ростуть туї, є головний біль та швидка втомлюваність.

Практична користь та поради дачників

Попри містику, фахівці виділяють низку об’єктивних переваг туї для екосистеми саду:

Природний антисептик: хвоя містить аромадендрин — речовину з потужною антимікробною дією, що допомагає боротися із сезонними застудами. Очищення повітря: густа крона працює як живий фільтр, накопичуючи пил та знижуючи рівень загазованості від доріг. Шумоізоляція: живий пліт із туй ефективно поглинає міський шум. Зміцнення ґрунту: завдяки розгалуженій кореневій системі рослина ідеально підходить для ділянок зі схилами, запобігаючи розмиванню землі.

Експерти радять: якщо ви вірите в прикмети, висаджуйте туї не під самими вікнами, а вздовж паркану. Це дозволить зберегти всі корисні властивості дерева, створивши захисний бар’єр без психологічного дискомфорту для власників.

