- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому не можна садити туї біля вікон: народні повір’я та небезпечні прикмети
Існує низка причин, чому від туї краще відмовитися.
Висадка туї на прибудинковій території залишається предметом дискусій серед садівників. Попри популярність цієї рослини в ландшафтному дизайні, існує низка народних забобонів та водночас вагомих практичних переваг її вирощування.
Про це пише Radiotrek.
Господарям, які планують прикрасити подвір’я хвойними деревами, варто зважити як містичні перестороги, так і біологічні особливості рослини.
Забобони та народні прикмети
Згідно з давніми повір’ями, туя вважається деревом із «важкою» енергетикою. Народні прикмети застерігають:
Ризик нещастя: існує думка, що туя, яка виросла вищою за дах будинку, може накликати біду на його мешканців.
Притягування небезпеки: деякі прикмети пов’язують дерево з ризиком пограбувань, нібито воно притягує до оселі підозрілих осіб.
Особисте життя: самотнім дівчатам радять уникати висадки туї, щоб «не відлякати наречених».
Самопочуття: частими скаргами мешканців, поруч із чиїми вікнами ростуть туї, є головний біль та швидка втомлюваність.
Практична користь та поради дачників
Попри містику, фахівці виділяють низку об’єктивних переваг туї для екосистеми саду:
Природний антисептик: хвоя містить аромадендрин — речовину з потужною антимікробною дією, що допомагає боротися із сезонними застудами.
Очищення повітря: густа крона працює як живий фільтр, накопичуючи пил та знижуючи рівень загазованості від доріг.
Шумоізоляція: живий пліт із туй ефективно поглинає міський шум.
Зміцнення ґрунту: завдяки розгалуженій кореневій системі рослина ідеально підходить для ділянок зі схилами, запобігаючи розмиванню землі.
Експерти радять: якщо ви вірите в прикмети, висаджуйте туї не під самими вікнами, а вздовж паркану. Це дозволить зберегти всі корисні властивості дерева, створивши захисний бар’єр без психологічного дискомфорту для власників.
Раніше ми пояснювали, навіщо обприскувати розсаду розведеним молоком.