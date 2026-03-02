ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна садити туї біля вікон: народні повір’я та небезпечні прикмети

Існує низка причин, чому від туї краще відмовитися.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Туї

Туї / © Фото з відкритих джерел

Висадка туї на прибудинковій території залишається предметом дискусій серед садівників. Попри популярність цієї рослини в ландшафтному дизайні, існує низка народних забобонів та водночас вагомих практичних переваг її вирощування.

Про це пише Radiotrek.

Господарям, які планують прикрасити подвір’я хвойними деревами, варто зважити як містичні перестороги, так і біологічні особливості рослини.

Забобони та народні прикмети

Згідно з давніми повір’ями, туя вважається деревом із «важкою» енергетикою. Народні прикмети застерігають:

  • Ризик нещастя: існує думка, що туя, яка виросла вищою за дах будинку, може накликати біду на його мешканців.

  • Притягування небезпеки: деякі прикмети пов’язують дерево з ризиком пограбувань, нібито воно притягує до оселі підозрілих осіб.

  • Особисте життя: самотнім дівчатам радять уникати висадки туї, щоб «не відлякати наречених».

  • Самопочуття: частими скаргами мешканців, поруч із чиїми вікнами ростуть туї, є головний біль та швидка втомлюваність.

Практична користь та поради дачників

Попри містику, фахівці виділяють низку об’єктивних переваг туї для екосистеми саду:

  1. Природний антисептик: хвоя містить аромадендрин — речовину з потужною антимікробною дією, що допомагає боротися із сезонними застудами.

  2. Очищення повітря: густа крона працює як живий фільтр, накопичуючи пил та знижуючи рівень загазованості від доріг.

  3. Шумоізоляція: живий пліт із туй ефективно поглинає міський шум.

  4. Зміцнення ґрунту: завдяки розгалуженій кореневій системі рослина ідеально підходить для ділянок зі схилами, запобігаючи розмиванню землі.

Експерти радять: якщо ви вірите в прикмети, висаджуйте туї не під самими вікнами, а вздовж паркану. Це дозволить зберегти всі корисні властивості дерева, створивши захисний бар’єр без психологічного дискомфорту для власників.

Раніше ми пояснювали, навіщо обприскувати розсаду розведеним молоком.

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie