Чому не можна садити вербу на своєму подвір’ї: народні прикмети, які не варто ігнорувати

Чому не можна садити вербу біля дому

Які народні прикмети про вербу: чому її не можна садити біля своєї оселі

Наші предки вірили, що верба здатна витягувати з людини всі сили, забирати енергію та приносити у дім смуток. Вважалося, що дерево може викликати часті сварки між домочадцями та навіть хвороби. Також казали: якщо посадити вербу біля оселі, вона витягне з дому радість та добробут.

Ще одна прикмета попереджає: верба любить вологу, тому садити її близько до будинку небезпечно, бо коріння може пошкодити фундамент і спровокувати підтоплення льоху чи погребу.

Чи варто довіряти народним прикметам

Деякі застереження можна пояснити з практичної точки зору. Верба має дуже потужну кореневу систему, яка розростається на десятки метрів. Вона дійсно здатна пошкодити підземні комунікації та фундамент будівлі. Окрім того, дерево споживає багато води, що може висушити ґрунт навколо дому. Тому її краще садити тоді, коли треба позбутися зайвої вологості ґрунту.

Які дерева краще посадити біля свого дому

Якщо ви хочете прикрасити подвір’я деревами, краще вибрати ті, які мають позитивну енергетику та не шкодять будівлям.

Калина — символ родинного тепла й затишку, оберіг від злих сил.

Яблуня приносить у дім достаток і здоров’я.

Черешня асоціюється з любов’ю та гармонією в родині.

Горобина захищає від негараздів і прикрашає двір яскравими гронами.

Сосна чи ялина — вічнозелені дерева, які очищують повітря і дарують спокій.

Варто пам’ятати, що дерева для садіння біля будинку треба вибирати з урахуванням особливостей їх розростання, розміру кореневої системи та близькості до будівель.