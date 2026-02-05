Чому не можна сушити мокре взуття на обігрівачі

Узимку взуття страждає особливо / © Unsplash

Взимку в період вологої погоди та холоду доводиться набагато довше сушити власне взуття, а ще багато людей допускають велику помилку — ставлять взуття на радіатор опалення.

Про це пише Marthastewart.

Будь-якому взуттю потрібно забезпечити правильний систематичний догляд, який складається з щоденного догляду, правильної сушки та зберігання.

Ризики пожежі

Взуття здебільшого містить такі матеріали, як синтетика, клей або тканини, які можуть спалахнути, якщо температура стане занадто високою.

Вода з взуття також може спричинити коротке закорочення в деяких електричних обігрівачах, що аналогічно призведе до пожежі.

Напруження приладів

Печі та теплові насоси потребують безперешкодної циркуляції повітря для рівномірного розподілу тепла по всьому будинку. Якщо цей потік повітря блокується чимось, наприклад, вашим взуттям, то вашій системі опалення потрібно працювати інтенсивніше та виконувати довші цикли, щоб підтримувати бажану температуру.

Перевантажений опалювальний прилад призведе до збільшення рахунків за електроенергію та посилить навантаження на ваш прилад.

Пошкодження взуття

Більшість взуття не розраховане на тривалу високу температуру. Крім того, натуральні матеріали, такі як шкіра, нубук, замша чутливі до швидкого висихання. Тепло може спричинити розтріскування або розриви та зрештою призвести до серйозних пошкоджень вашого взуття.

