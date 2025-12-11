Чому не можна сидіти на порозі: містичні забобони чи реальна загроза для здоров’я

Чому не можна сидіти на порозі / © Getty Images

Поріг, що розділяє оселю та зовнішній світ, завжди вважався у традиційній культурі не просто частиною будинку, а своєрідною містичною межею.

Згідно із народними прикметами, сидіти на порозі не можна, адже поріг — це потужний оберіг, який захищає дім від сторонніх сил.

ТСН.ua розповідає, яке символічне значення має поріг сьогодні, та чому старші покоління категорично забороняли на ньому сидіти.

Поріг символізує межу між світами

Наші пращури вважали, що коли людина стоїть або сидить на порозі, вона ніби «застрягає» між двома світами: безпечним домом і невідомою вулицею.

Це вважалося небезпечним, адже людина, перебуваючи на цій межі, втрачала захист своєї оселі, і водночас не належала зовнішньому світові. Фактично, вона залишалася без жодного оберега.

Людина, яка сидить на порозі — заважає потоку світлої енергії

Поріг виступав символом захисту дому. Коли хтось сідав на ньому, це вважалося перешкодою для вільного руху світлої енергії як всередину, так і назовні оселі.

Саме тому господарі дому могли робити зауваження гостям, які надто довго затримувалися на цій межі. Згідно з народними повір’ями, таке порушення могло призвести до цілої низки неприємностей:

втрати успіху та удачі;

Виникнення сварок у родині;

уповільнення або зупинки розвитку справ;

проблем зі сном;

відчуття постійної втоми та слабкості;

сприйнятливості до негативного стороннього впливу.

Вплив на здоров’я

Насправді сидіння на порозі шкідливе для здоров’я через протяги, пил і бруд. У минулому, коли дитина хворіла після сидіння на порозі, казали, що вона там «насиділа» хворобу. Тому це правило пояснюється як народними забобонами, так і звичайними міркуваннями гігієни.

У сучасному світі люди більше довіряють медицині і не зважають на прикмети. Але попри це, звичка уникати сидіння на порозі, закладена попередніми поколіннями, все ще зберігається в нашій культурі.

З погляду практичності, поріг просто не підходить для сидіння: він вузький, там постійно протяг, і це місце, де найбільше збирається бруд. Це робить його одним із найменш придатних місць для відпочинку.

Основні причини, чому не варто сидіти на порозі:

протяги, що можуть викликати застуду;

незручна поза для сидіння;

відсутність особистого простору (приватності);

перешкоджання проходу іншим людям;

виникнення внутрішнього психологічного дискомфорту або тривоги.

Прикмети, які пов’язані з порогом

Окрім того, що не можна сидіти на порозі, існує низка інших народних прикмет:

не стояти на порозі: стояти або довго затримуватися прямо на порозі вважається поганою ознакою, що може накликати сварки, хвороби чи інші неприємності в родину;

через поріг не можна нічого не передавати : вважається, що обмін предметами (подача чи прийом) через поріг може порушити невидимий захист дому і призвести до втрати здоров’я або фінансових проблем;

не вітатися та не прощатися на порозі : вітатися та прощатися на порозі — погана прикмета, яка може призвести до сварок та розлуки4

не викидати сміття через поріг : викидати сміття прямо через поріг (не переступивши його) — це погана прикмета, яка, як вважають, може накликати бідність і невдачу;

входити в дім з правої ноги : коли переступаєте поріг, варто ступати спершу правою ногою, щоб прикликати в оселю удачу та достаток;

наречений має перенести дружину на руках через поріг : цей весільний звичай, який символізує м’який і захищений перехід нареченої до свого нового сімейного життя і дому;

прибирати, рухаючись від порогу: вважається, що замітати підлогу слід у напрямку від вхідних дверей (порогу) до середини кімнати, щоб випадково не «вимести» разом зі сміттям щастя та фінансовий успіх.

Майте на увазі, що народні прикмети не є наукою, прикмети та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформацію не потрібно сприймати занадто серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

