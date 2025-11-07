- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому не можна в жодному разі вимикати бойлер на ніч: корисні поради, які не слід ігнорувати
Експерти пояснюють, як часте вимикання приладу впливає на безпеку та довговічність техніки.
Багато власників бойлерів вважають, що вимикати його на ніч — це чудовий спосіб зекономити на сплаті рахунків за електроенергію. Проте насправді така «економія» може обійтися в рази дорожче. Експерти з побутової техніки пояснюють, що постійне вимикання водонагрівача шкодить його системі, спричиняє більші витрати енергії й навіть може становити небезпеку.
Чому не можна вимикати бойлер на ніч
Часте вимикання скорочує термін служби бойлера. Кожне повторне вмикання системи супроводжується різким перепадом температури усередині бака. Метал, з якого зроблений резервуар, розширюється та стискається, що з часом призводить до появи мікротріщин. Крім того, нагрівальний елемент зношується швидше, якщо постійно працює в режимі різких запусків.
Витрати електроенергії збільшуються, а не зменшуються. Здавалося б, якщо бойлер вимкнений, то він не споживає енергії. Але після нічної перерви вода в баку повністю охолоджується, і вранці за повторного вмикання прилад витрачає вдвічі більше електрики, щоб знову нагріти повний об’єм. Економія зникає, а рахунок за світло може навіть зрости.
Ризик появи бактерій. Коли вода довго стоїть у прохолодному середовищі, у ній починають розмножуватися бактерії, зокрема легіонели — мікроорганізми, небезпечні для здоров’я. Регулярне підтримання температури близько 60 °C знищує їх, тому постійне вимикання бойлера створює ризик забруднення води.
Який оптимальний режим роботи бойлера
Щоб бойлер працював довго та ефективно, достатньо:
встановити температуру до 60 °C, вища лише збільшуватиме витрати;
вмикати «економний режим» або таймер, якщо є така функція;
очищати бойлер від накипу 1-2 рази на рік;
перевіряти справність термостата, щоб уникнути перегріву.
Ці прості правила допоможуть зберегти і якість води, і довговічність приладу.