Чому не можна в жодному разі вимикати бойлер на ніч: корисні поради, які не слід ігнорувати

Експерти пояснюють, як часте вимикання приладу впливає на безпеку та довговічність техніки.

Чому не можна вимикати бойлер на ніч

Чому не можна вимикати бойлер на ніч / © Фото з відкритих джерел

Багато власників бойлерів вважають, що вимикати його на ніч — це чудовий спосіб зекономити на сплаті рахунків за електроенергію. Проте насправді така «економія» може обійтися в рази дорожче. Експерти з побутової техніки пояснюють, що постійне вимикання водонагрівача шкодить його системі, спричиняє більші витрати енергії й навіть може становити небезпеку.

Чому не можна вимикати бойлер на ніч

  • Часте вимикання скорочує термін служби бойлера. Кожне повторне вмикання системи супроводжується різким перепадом температури усередині бака. Метал, з якого зроблений резервуар, розширюється та стискається, що з часом призводить до появи мікротріщин. Крім того, нагрівальний елемент зношується швидше, якщо постійно працює в режимі різких запусків.

  • Витрати електроенергії збільшуються, а не зменшуються. Здавалося б, якщо бойлер вимкнений, то він не споживає енергії. Але після нічної перерви вода в баку повністю охолоджується, і вранці за повторного вмикання прилад витрачає вдвічі більше електрики, щоб знову нагріти повний об’єм. Економія зникає, а рахунок за світло може навіть зрости.

  • Ризик появи бактерій. Коли вода довго стоїть у прохолодному середовищі, у ній починають розмножуватися бактерії, зокрема легіонели — мікроорганізми, небезпечні для здоров’я. Регулярне підтримання температури близько 60 °C знищує їх, тому постійне вимикання бойлера створює ризик забруднення води.

Який оптимальний режим роботи бойлера

Щоб бойлер працював довго та ефективно, достатньо:

  • встановити температуру до 60 °C, вища лише збільшуватиме витрати;

  • вмикати «економний режим» або таймер, якщо є така функція;

  • очищати бойлер від накипу 1-2 рази на рік;

  • перевіряти справність термостата, щоб уникнути перегріву.

Ці прості правила допоможуть зберегти і якість води, і довговічність приладу.

