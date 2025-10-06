ТСН у соціальних мережах

299
2 хв

Чому не можна відтискати чайний пакетик у чашку: однак практично всі мають таку звичку

Як правильно заварювати чай, щоб він був дуже смачним і корисним: поради фахівців.

Віра Хмельницька
Чому не можна вичавлювати чайний пакетик у чашку

Чому не можна вичавлювати чайний пакетик у чашку / © Freepik

Звичка відтискати чайний пакетик у чашку здається дрібницею, адже так ми нібито вичавлюємо більше смаку. Проте фахівці з безпеки харчування попереджають: ця на перший погляд невинна дія може зіпсувати не лише смак напою, а й нашкодити нашому організму.

Що відбувається, коли ми відтискаємо чайний пакетик у чашку

Коли чай заварюється, у воді поступово розчиняються корисні речовини — антиоксиданти, вітаміни, ефірні масла. Але листя чаю також містить дубильні сполуки, які у великій кількості надають гіркоти напою й можуть подразнювати слизову шлунку.

Коли ж ми відтискаємо пакетик, усі ці дубильні речовини, разом із залишками пилу, клею і мікрочастинок фільтрувального паперу, потрапляють у чай. В результаті напій стає не просто гірким, а потенційно шкідливим для нашого здоров’я.

Як ця звичка впливає на організм

Надлишок дубильних речовин може:

  • погіршити засвоєння заліза та кальцію;

  • викликати печію чи подразнення шлунку;

  • підвищити кислотність;

  • посилити зневоднення організму, якщо пити такий чай занадто часто.

А мікрочастинки паперу, потрапляючи в тіло, не виводяться повністю і з часом можуть накопичуватися, негативно впливаючи на травну систему та печінку.

Як правильно заварювати чай

Щоб отримати насичений, ароматний і водночас безпечний напій:

  • просто залийте пакетик окропом і дайте йому настоятися 3-5 хвилин;

  • після цього акуратно витягніть його ложкою, не відтискаючи;

  • для більшого смаку додайте шматочок лимона, мед або м’яту — ці складники посилять аромат у природний спосіб.

