Чому не можна відтискати чайний пакетик у чашку: однак практично всі мають таку звичку
Як правильно заварювати чай, щоб він був дуже смачним і корисним: поради фахівців.
Звичка відтискати чайний пакетик у чашку здається дрібницею, адже так ми нібито вичавлюємо більше смаку. Проте фахівці з безпеки харчування попереджають: ця на перший погляд невинна дія може зіпсувати не лише смак напою, а й нашкодити нашому організму.
Що відбувається, коли ми відтискаємо чайний пакетик у чашку
Коли чай заварюється, у воді поступово розчиняються корисні речовини — антиоксиданти, вітаміни, ефірні масла. Але листя чаю також містить дубильні сполуки, які у великій кількості надають гіркоти напою й можуть подразнювати слизову шлунку.
Коли ж ми відтискаємо пакетик, усі ці дубильні речовини, разом із залишками пилу, клею і мікрочастинок фільтрувального паперу, потрапляють у чай. В результаті напій стає не просто гірким, а потенційно шкідливим для нашого здоров’я.
Як ця звичка впливає на організм
Надлишок дубильних речовин може:
погіршити засвоєння заліза та кальцію;
викликати печію чи подразнення шлунку;
підвищити кислотність;
посилити зневоднення організму, якщо пити такий чай занадто часто.
А мікрочастинки паперу, потрапляючи в тіло, не виводяться повністю і з часом можуть накопичуватися, негативно впливаючи на травну систему та печінку.
Як правильно заварювати чай
Щоб отримати насичений, ароматний і водночас безпечний напій:
просто залийте пакетик окропом і дайте йому настоятися 3-5 хвилин;
після цього акуратно витягніть його ложкою, не відтискаючи;
для більшого смаку додайте шматочок лимона, мед або м’яту — ці складники посилять аромат у природний спосіб.