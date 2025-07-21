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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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351
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3 хв

Чому не можна викидати старий гаманець: ритуали, які допоможуть примножити фінанси

Гаманець — не простий шматок тканини чи шкіри. Він роками вбирав в себе фінансову ауру людини. В народі здавна вірили, що гаманець уособлює стабільність, добробут. Якщо він був “щасливим”, тобто повним купюр, утилізовувати його краще з повагою. Якщо ж він асоціюється з боргами чи труднощами, позбавлятися гаманця потрібно обережно, щоб не накликати ще більше біди.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що можна зробити зі старим гаманцем, щоб притягнути в життя фінанси

Що можна зробити зі старим гаманцем, щоб притягнути в життя фінанси / © Pixabay

Зовнішній вигляд гаманця є справжнім “дзеркалом” фінансового стану його власника. Брудник, дірявий чи потертий аксесуар часто сигналізує, що у людини в житті скоро можуть з’явитися грошові труднощі. Такий гаманець, за народними прикметами, зберігати в жодному разі не можна. Однак і викидати в смітник також не слід. Існують певні ритуали, які допоможуть вам попрощатися з аксесуаром гідно і “очистити” енергію.

Що робити зі старим гаманцем: чому його не можна просто викидати

Якщо вірити прикметам, викинути старий гаманець у смітник — погана ідея. Це може «образити» енергію грошей, а тому фінанси почнуть обходити стороною вас і ваш будинок. Проте, існує кілька перевірених ритуалів.

Очищення вогнем: ритуал спалювання

Вогонь здавна вважався потужним інструментом очищення. Якщо ваш гаманець приніс в життя невдачі, фінансові труднощі, негаразди, краще його саме спалити, щоб знищити негативну енергетику. Але робити це потрібно правильно:

  1. Найкраще підійде день осіннього рівнодення або день спадного Місяця — це період, коли потрібно прощатися з минулим.

  2. Вийміть всі купюри, дрібнички, чеки. Гроші краще витратити на приємності, а дріб’язок роздати.

  3. Загорніть гаманець у чисту тканину чорного кольору, примовляючи: “Невдачі згорають, добробут повертається”.

  4. Спаліть його у безпечному місці, подалі від своєї оселі. А попіл закопайте в землю.

Цей ритуал додатково допоможе відкрити шлях до нових можливостей. Але дуже важливо проводити його в хорошому настрої.

Повернення землі: ритуал закопування

Якщо вам здається надто радикальним попередній ритуал, тоді закопайте гаманець. Земля допоможе «нейтралізувати» енергію, але при цьому “збереже” ваші добрі наміри. Для цього:

  1. Виберіть безлюдне місце в лісі чи парку.

  2. Покладіть в гаманець одну монету, яка стане символічним “викупом”.

  3. Викопайте яму глибиною не менше 30 см, промовляючи: “Земля забирає старе, нове притягує”.

  4. Закопайте гаманець, йдіть додому, не озираючись.

Цей спосіб ідеально підходить, якщо гаманець не асоціювався з особливим негативом, а просто віджив своє.

Примноження фінансів: ритуал для “щасливого” гаманця

Якщо ваш гаманець приносив удачу в фінансах, позбуватися чи нищити його не варто. Краще зберегти як талісман або передати його позитивну енергетику новому аксесуару. Для цього:

  1. У старий гаманець покладіть купюру невеликого номіналу, сховайте його десь в будинку, але не на видноті.

  2. Проведіть особливий ритуал “перенесення енергії”: відкрийте старий та новий гаманці, тричі проведіть ними над запаленою свічкою, промовляючи: “Удача переходить, багатство зростає”. Робити це слід за годинниковою свічкою.

Після такої дії новий гаманець також стане “щасливим” і допоможе примножити ваше багатство.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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