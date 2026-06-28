Чому не можна витирати волосся рушником після миття: попередження експертів

Миття голови / © Pexels

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Багато людей після душу одразу витирають волосся рушником або загортають його в тюрбан. Проте спеціалісти попередили, що це велика помилка. Агресивне витирання мокрого волосся рушником — це сильно недооцінена причина його пошкодження та стоншення.

Про це пише Daily mail.

Експерти пояснюють, що щоденне тертя одних і тих самих місць призводить до того, що волосся там починає ламатися, рідіти та виглядати нерівномірно.

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Загортання волосся в тугий тюрбан так само шкодить голові, адже створює зайве натяження та тертя для хрупких пасом, особливо навколо лінії росту волосся.

«Коли волосся мокре, воно найбільш слабке, і саме в цей момент більшість людей починають витирати його грубим рушником. Як тільки волосся мокне, вода руйнує водневі зв’язки, роблячи його набагато еластичнішим та хрупкішим. Здорова прядка може розтягуватися до 30 відсотків своєї довжини, і для її розриву у вологому стані потрібно набагато менше зусиль», — зазначають фахівці.

Дерматологи додають, що більша частина пошкоджень стається не під час миття голови, а саме під час сушіння.

Як правильно сушити голову

Фахівці радять замінити щільний бавовняний рушник на легкий рушник з мікрофібри. Це сильно зменшить тертя, яке псує кутикулу волосся.

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Ось головні поради від експертів:

Не тріть волосся, а акуратно віджимайте і промокніть воду, починаючи від коренів і рухаючись донизу.

Уникайте надто тугого загортання пасом.

Намагайтеся не спати з мокрим волоссям.

Використовуйте шовкову наволочку замість бавовняної, бо вона м’якша.

Як відрізнити ламкість від випадіння

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, з випадінням волосся стикаються мільйони людей. Витирання рушником не викликає спадкове облисіння, але воно сильно псує наявне волосся, через що загальна ситуація виглядає гірше.

Експерти розповіли, як легко відрізнити пошкоджене волосся від того, яке випало природно:

Якщо волосина випала сама, у неї на кінці є крихітна біла цибулина. Якщо волосина зламалася через рушник, у неї немає цибулини — вона просто лопається посередині.

Якщо ваша розчіска повна коротких фрагментів без корінців — це означає, що волосся просто обривається через неправильний догляд рушником. Проте, якщо ви помітили раптове випадіння, розширення пробору або відступаючу лінію росту волосся, експерти радять обов’язково звернутися до спеціаліста.

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Нагадаємо, час миття голови може впливати на те, як довго волосся залишається свіжим. Трихологи вважають, що ранкове миття краще для прикореневого об’єму, оскільки волосся не прим’ятиться під час сну. Вечірнє миття вимагає повного висушування феном перед сном. Щоб волосся залишалося чистим довше, варто мити голову двічі за процедуру, використовувати шампунь відповідно до типу волосся, не наносити кондиціонер на корені та регулярно мити гребінці.

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