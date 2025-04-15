Чому не можна їсти виделками на поминках: священник пояснив, чи має це сенс

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Священник Української Православної Церкви Володимир відповів на популярне серед українців запитання: чи справді заборонено користуватися виделками під час поминальних обідів.

У відео на своїй сторінці в TikTok отець Володимир зазначив, що немає жодного обґрунтованого пояснення цій забороні.

«Мені теж казали: «Не можна на обіді виделками». Кажу: «Чому? Ну от чому не можна? Поясніть мені», — поділився священник.

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За його словами, ложка дійсно є універсальнішим столовим прибором, оскільки нею можна зручно їсти і рідкі, і тверді страви. Саме тому на поминках зазвичай ставлять ложки. Але твердження, що використання виделки приносить якусь шкоду — це просто забобони.

«Чесно, скоро дихати не можна буде, бо баба якась сказала», — іронізує отець Володимир.

Він наголосив, що не має нічого проти старших людей і їхніх порад, але всі традиції повинні мати логічне або духовне підґрунтя.

«Якщо ви щось кажете, то поясніть це, аргументуйте. А просто взяти і сказати… Потім люди ходять і ламають собі голови. Не розумію такого», — додав священник.

Нагадаємо, священник відповів, чи можна виносити сміття з дому ввечері.