Чому не можна залишати ключ у замку зсередини на ніч: смертельна небезпека популярної звички

Ключі

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Поворот ключа з внутрішньої сторони дверей перед сном створює у багатьох людей ложне відчуття безпеки. Проте, ця поширена побутова звичка не завжди йде нам на користь.

Про це пише WP kobieta.

Важливо відзначити, що залишений ключ у дверях не обов’язково є ефективним засобом захисту від зловмисників. Ба більше, професійні крадії лише радіють такій необачності господарів.

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«Деякі механізми можна з легкістю зламати за допомогою спеціальних інструментів, і наявність ключа в замку зсередини може стати додатковою зручністю для крадіїв у таких випадках. Угроза суттєво зростає, особливо якщо двері є застікленими або мають декоративні отвори, які дозволяють отримати прямий доступ до ключа зсередини», — застерігають фахівці з безпеки.

Використовуючи прості маніпулятори через отвори або серцевину замка, грабіжники просто прокручують ваш же ключ і заходять до помешкання без зайвого шуму.

Смертельна пастка під час надзвичайних ситуацій

Найбільший і найстрашніший ризик, який криє в собі ця звичка, представляють різноманітні надзвичайні ситуації. Конструкція більшості стандартних замків влаштована так, що один ключ повністю блокує систему.

«У багатьох поширених замках ключ, залишений з однієї сторони, повністю перешкоджає використанню іншого запасного ключа снаружи. У разі виникнення пожежі, раптового обмороку, інсульту чи іншої надзвичайної ситуації близьким із власним комплектом ключів або службам екстренної допомоги буде вкрай важко швидко отримати доступ до приміщення», — наголошують рятувальники.

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Коли рахунок іде на хвилини, заблокований зсередини замок змушує бійців ДСНС або медиків виламувати двері ломами чи розрізати їх «болгарками», що втрачає дорогоцінний час для порятунку людей.

Окрім загрози пограбування чи пожежі, конструкція самого замка може створити банальні, але неприємні проблеми у повсякденному житті.

«Лише деякі циліндри замків оснащені спеціальною функцією, яка дозволяє використовувати ключ одночасно з обох сторін дверей. Якщо ваш замок не має такої функції, залишений всередині ключ просто завадить комусь із членів родини повернутися додому пізно ввечері зі своїм комплектом ключей і самостійно відкрити двері», — пояснюють майстри з монтажу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які побутові прилади в жодному разі не можна вмикати через подовжувач вдома.

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