Чому не можна залишати обігрівач на ніч: експерти попередили про смертельну небезпеку

З настанням холодів портативні обігрівачі стають порятунком для багатьох українських родин. Вони допомагають швидко підняти температуру в кімнаті та зекономити на опаленні. Однак фахівці застерігають: залишати ці прилади увімкненими на всю ніч — це невиправданий ризик, який може призвести до втрати майна та навіть життя.

Про це пише marthastewart.com

Головна проблема нічного використання електроприладів полягає у відсутності нагляду. Як пояснює експерт із пожежної безпеки Пол Крістофі, коли людина спить, вона втрачає пильність.

У разі виникнення несправності, появи запаху горілого пластику чи перших ознак задимлення, спляча людина просто не встигне зреагувати.

Уві сні можна випадково зачепити обігрівач ковдрою або рукою. При цьому, постільна білизна, штори або одяг, що опинилися занадто близько до джерела тепла, можуть миттєво спалахнути.

Домашні улюбленці також можуть пошкодити дріт, що призведе до короткого замикання.

В чому головна проблема

Фахівці наголошують, що часто причиною пожежі стає не дефект самого обігрівача, а стан електромережі. Обігрівачі є потужними споживачами енергії, що створює велике навантаження на проводку.

Типові проблеми включають перегрів розетки, ослаблення контактів та плавлення штекера. Категорично заборонено використовувати подовжувачі або трійники для підключення обігрівачів, оскільки вони, як правило, не розраховані на тривале високе навантаження. Підключати пристрій слід виключно у стаціонарну настінну розетку.

Як безпечно зігрітися

Якщо ситуація з опаленням критична і без додаткового обігріву не обійтися, варто дотримуватися суворих правил безпеки:

Встановлюйте прилад на рівній твердій поверхні, на відстані щонайменше один метр від меблів, штор та ліжка.

Використовуйте обігрівачі з автоматичним захистом від перекидання та таймером відключення.

Ніколи не прокладайте кабель під килимами — це призводить до перегріву ізоляції.

Переконайтеся, що у вашому домі встановлені та справні димові сповіщувачі.

Експерти рекомендують альтернативний підхід: добре прогріти кімнату перед сном, а на ніч вимкнути прилад. Для збереження тепла краще використовувати якісні теплі ковдри, термобілизну та подбати про утеплення вікон. Це дозволить спати спокійно, не наражаючи себе на небезпеку.

Нагадаємо, експерт із безпеки Денис Михальченко попереджав, що критичною межею температури в оселі є +14 градусів. Якщо стає холодніше — варто йти до «Пунктів незламності» або друзів, аби уникнути переохолодження.

Фахівець категорично не радить грітися газовими духовками та вживати алкоголь, оскільки це підвищує ризики отруєння чадним газом і призводить до швидкої втрати тепла організмом. Також не можна наглухо перекривати вентиляцію, а фізичні вправи для зігрівання слід робити помірно, щоб не спітніти.