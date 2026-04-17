Чому не можна застеляти ліжко одразу після пробудження

Застеляти ліжко одразу після сну – шкідливо

Реклама

Застеляти ліжко зранку — це корисна звичка, але робити це одразу після пробудження не варто. Це створює умови для кліщів.

Про це пише t-online.

Головна причина — пилові кліщі. Ці мікроскопічні комахоподібні шкідники, що живляться відмерлими клітинами шкіри людини, люблять ховатися в постільній білизні.

Реклама

Ці крихітні комахи особливо сильно розмножуються у вологому середовищі. Вони можуть викликати алергію на домашній пил і навіть астму. Тому незастелені ліжка краще для нашого здоров’я.

Мікроскопічно маленьких тварин неможливо повністю вигнати з наших ліжок. З часом там накопичується величезна кількість шкірних лусочок — основної їжі для кліщів. Але за допомогою кількох хитрощів їх кількість можна зменшити. Найкращий засіб від пилових кліщів — свіже повітря. Для кращого результату, ви можете відкрити вікно або увімкнути вентилятор, щоб збільшити потік повітря.

Також допомагає регулярне прання підодіяльників — в ідеалі раз на тиждень при температурі щонайменше 60 градусів за Цельсієм. Матрац слід міняти кожні вісім років.

