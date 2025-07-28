Чому не можна зберігати яйця у дверцятах холодильника: ключові причини, про які треба знати

Більшість людей звикли зберігати курячі яйця у спеціальному контейнері, який розташований саме в дверцятах холодильника. На перший погляд — це дуже зручно, та експерти з безпеки харчових продуктів радять відмовитися від цієї звички. І ось чому.

Постійні перепади температури. Кожного разу, коли ви відкриваєте холодильник, температура на дверцятах різко змінюється. Часті коливання температури можуть порушити захисну оболонку шкаралупи та створити умови для проникнення бактерій, зокрема сальмонели.

Порушення мікрофлори продукту. Шкаралупа яйця досить пориста. За зберігання у нестабільному середовищі вона починає «дихати», і в яйце можуть потрапити мікроорганізми з повітря. Через це продукт дуже швидко псується.

Висока вологість. Дверцята — це місце з підвищеною вологістю. За різких змін температури на шкаралупі може утворюватися конденсат, що також сприяє розмноженню бактерій. Це особливо небезпечно, якщо яйця вже були вимиті та втратили свій природний захисний шар.