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Чому не можна зберігати яйця у дверцятах холодильника: ключові причини, про які треба знати
Як правильно зберігати яйця, щоб вони якомога довше залишалися свіжими: поради експертів з безпеки харчування.
Більшість людей звикли зберігати курячі яйця у спеціальному контейнері, який розташований саме в дверцятах холодильника. На перший погляд — це дуже зручно, та експерти з безпеки харчових продуктів радять відмовитися від цієї звички. І ось чому.
Чому не варто зберігати яйця у дверцятах холодильника
Постійні перепади температури. Кожного разу, коли ви відкриваєте холодильник, температура на дверцятах різко змінюється. Часті коливання температури можуть порушити захисну оболонку шкаралупи та створити умови для проникнення бактерій, зокрема сальмонели.
Порушення мікрофлори продукту. Шкаралупа яйця досить пориста. За зберігання у нестабільному середовищі вона починає «дихати», і в яйце можуть потрапити мікроорганізми з повітря. Через це продукт дуже швидко псується.
Висока вологість. Дверцята — це місце з підвищеною вологістю. За різких змін температури на шкаралупі може утворюватися конденсат, що також сприяє розмноженню бактерій. Це особливо небезпечно, якщо яйця вже були вимиті та втратили свій природний захисний шар.
Ризик механічного пошкодження. Під час відкривання та закривання холодильника яйця, які стоять у дверцятах, можуть злегка ударятися чи випадати. Навіть невеликі мікротріщини на шкаралупі роблять яйце непридатним для тривалого зберігання.
Як правильно зберігати яйця
Зберігайте яйця на середній полиці холодильника, ближче до задньої стінки, саме там найстабільніша температура.
Найкраще, залишати їх у картонній упаковці, в якій вони продавалися.
Не мийте яйця перед зберіганням, природна плівка на шкарлупі захищає їх від бактерій.
Зберігайте яйця гострим кінцем донизу, так жовток залишиться по центру, і яйце довше зберігатиме свіжість.