Чому не можна зберігати яйця у дверцятах холодильника: про це знають лише одиниці

Як правильно зберігати яйця / © www.freepik.com/free-photo

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Більшість людей автоматично складають яйця у спеціальний лоток на дверцятах холодильника, адже саме для цього він там і передбачений. Проте фахівці з безпеки харчових продуктів попереджають: це одне з найгірших місць для їхнього зберігання. Через постійні перепади температур яйця можуть швидше псуватися та втрачати свіжість.

У чому головна проблема

Щоразу, коли дверцята холодильника відкриваються, на продукти, які там знаходяться, потрапляє тепле повітря з приміщення. За день холодильник можуть відкривати десятки разів, особливо у великій родині.

У результаті температура в дверцятах постійно змінюється. Для яєць такі коливання небажані, оскільки вони прискорюють процеси старіння продукту та можуть створювати сприятливі умови для розмноження бактерій.

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Де яйця зберігаються найдовше

Найкраще місце для яєць — середня або верхня полиця холодильника, де температура залишається найбільш стабільною. Саме там продукт довше зберігає свіжість, смакові якості та поживні речовини.

Фахівці також радять залишати яйця в оригінальній картонній упаковці. Вона захищає шкаралупу від сторонніх запахів, адже яйця легко вбирають аромати інших продуктів.

Чому не варто перекладати яйця у пластикові контейнери та мити їх

Шкаралупа має пористу структуру, через яку всередину можуть проникати запахи. Якщо яйця лежать поруч із копченостями, рибою, цибулею або часником, їхній смак може змінитися.

Картонна упаковка створює додатковий захист і допомагає уникнути такого ефекту.

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Багато господинь миють яйця одразу після придбання, а цього робити не варто. На поверхні шкаралупи є природна захисна плівка, яка перешкоджає проникненню мікроорганізмів усередину. Мити яйця рекомендується лише безпосередньо перед приготуванням.

Скільки можна зберігати яйця

За температури від +2 до +5 градусів свіжі курячі яйця можуть зберігатися до 5 тижнів. Однак за умови постійних перепадів температур цей термін може суттєво скоротитися.

Саме тому спеціалісти радять не довіряти лоткам на дверцятах холодильника, а використовувати їх для соусів, напоїв або продуктів, які менш чутливі до температурних коливань.

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