Чому не можна знищувати чистотіл на своєму городі: як його використовувати з користю

Багато городників вважають чистотіл звичайним бур’яном і намагаються повністю його знищити. Однак ця рослина має унікальні властивості, які можуть стати справжньою знахідкою для органічного землеробства. Чистотіл — це природний захисник городу, який допомагає боротися зі шкідниками та деякими хворобами без використання хімії.

Чистотіл як природний інсектицид

У соку чистотілу містяться алкалоїди, які є токсичними для багатьох шкідників.

Саме тому настої та відвари цієї рослини ефективно відлякують:

попелицю;

колорадського жука на ранніх стадіях;

гусінь;

мурах.

Обробка рослин розчином чистотілу допомагає зменшити кількість шкідників без шкоди для врожаю.

Як приготувати настій із чистотілу? Кілограм свіжого чистотілу треба подрібнити, залити 10 літрами води та настоювати 24 години. Після цього настій проціджують і використовують для обприскування рослин. Такий засіб застосовують у вечірній час, щоб уникнути сонячних опіків листя.

Чистотіл проти грибкових захворювань

Окрім боротьби зі шкідниками, чистотіл має антисептичні властивості.

Його настої допомагають зменшити ризик розвитку:

фітофторозу;

борошнистої роси;

плямистостей листя.

Це робить бур’ян корисним засобом для догляду за городом.

Подрібнений чистотіл можна закладати у компост або використовувати як мульчу. Він прискорює розкладання органіки та частково знезаражує ґрунт. Однак важливо не перевищувати кількість, щоб уникнути надмірної концентрації активних речовин.

Варто знати, що чистотіл є отруйною рослиною, тому під час роботи з ним слід використовувати рукавички. Також не рекомендується надмірне застосування концентрованих настоїв, щоб не пошкодити овочеві культури.