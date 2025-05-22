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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна знищувати чистотіл на своєму городі та яка його користь: про це ніхто не знає

Цю рослину досвідчені господарі вважають бур’яном, тому намагаються її позбутися. Однак цього робити не варто, і ось чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У чому користь чистотілу для городу

У чому користь чистотілу для городу / © pixabay.com

Якщо ви помітили чистотіл на своєму городі чи в саду, не поспішайте його виривати. Ця непримітна на перший погляд рослина має чимало корисних властивостей, тому неодмінно стане надійним помічником для городніх справ. Розповідаємо, чому варто залишити чистотіл на своїй земельній ділянці і яка його користь. Про це пише ресурс zaxid.net.

Чому не можна знищувати чистотіл на своєму городі

Напевно, всім відомо, що на основі чистотілу виготовляється багато лікувальних засобів і кремів для догляду за шкірою. Та мало хто знає, що його користь для ґрунту не менш значуща. Коріння цієї рослини здатне розпушувати землю, а наземна частина гальмує зростання небажаних бур’янів. До того ж, різкий аромат і активні сполуки, що містяться в соці чистотілу, здатні відлякувати шкідників.

А ще чистотіл може слугувати природним сидератом. Після нього чудово ростуть часник та цибуля, а також квіти — нарциси, гладіолуси і тюльпани. Це пояснюється тим, що рослина не виснажує ґрунтовий шар, а навпаки — покращує його якість і зменшує ймовірність грибкових уражень.

Як зробити добриво на основі чистотілу

Чистотіл чудово підходить для створення натурального добрива, яке слугує джерелом поживних речовин і водночас регулює кислотно-лужний баланс ґрунту. Такий настій має легкий антисептичний ефект, що пригнічує розвиток хвороботворних мікроорганізмів.

  • Інгредієнти. Необхідно підготувати 3–4 відра свіжого подрібненого чистотілу, кілограм курячого посліду, пакетик сухих дріжджів (10 г) і 200 літрів води.

  • Приготування. Можна взяти велику бочку, поєднати в ємності всі компоненти й дати їм настоятися 7 днів. Настій має почати бродити, але варто слідкувати за тим, щоб він не зіпсувався. Потім рідину проціджують і розбавляють водою у співвідношенні 1:10.

Перед внесенням підживлення важливо полити землю звичайною водою — це сприятиме кращому поглинанню корисних елементів та захистить коріння городніх культур від опіків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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