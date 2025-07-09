Чому не можна зраджувати друзів і себе: відповідь мудреця, що змінила долі багатьох людей

Чому не можна зраджувати себе та інших / © Freepik

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Особливої уваги заслуговують чотиривірші перського поета про стосунки з близькими та із самими собою. Багато людей легковажно ставляться до дружби, кохання, а також до самих себе. Стосовно цього у мудрого філософа є особливі рядки.

«Не зраджуй друзів, нових не знайдеш,

І не втрачай коханих — не повернеш.

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Не обманюй себе, бо зрозумієш згодом:

У брехні до себе — себе і втратиш».

Цей чотиривірш змушує замислитися про те, що справжня дружба і щирі почуття безцінні. Зруйнувати стосунки з близькими людьми дуже легко, а повернути цей утрачений дар практично неможливо. Адже важливо розуміти, що будь-яка брехня чи зрада глибоко ранять, через що можна позбутися довіри близьких чи втратити їх самих.

Також Омар Хаям нагадує, що дуже важливо уміти не зраджувати самих себе. Люди часто обманюються, виправдовуючи свої неправильні вчинки чи вибори, які йдуть проти їхніх цінностей і переконань, а потім мовчки миряться з тим, що їм не до душі. Такі самообмани призводять до серйозних життєвих проблем, тому слід і до себе ставитися з чесністю та щирістю. Однак багатьом таке розуміння приходить надто пізно, коли виправити вже нічого не можна.

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