Чому не потрібно викидати старі подушки: шість ефективних способів використання в будинку та на дачі

Старі подушки

Реклама

У кожному будинку з часом накопичується чимало речей, які стають непридатними до основного використання. Серед них і старі подушки, пухові і із синтетичним наповнювачем. Хоча здавалося б, що з ними робити, насправді існує багато креативних і практичних способів, як дати цим корисним речам друге життя, застосовуючи їх для вирішення безлічі господарських завдань.

Що робити зі старими подушками: практичне використання наповнювача

Старі подушки — це, по суті, великий запас наповнювача, який можна використати з користю. Важливо, перед повторним використанням будь-який наповнювач (особливо пух і перо) рекомендується продезінфікувати — наприклад, прогріти в духовці при низькій температурі 100 c протягом 15 хвилин або обробити антибактеріальним спреєм.

Наповнювач із подушки, будь то синтепон, холлофайбер або пір’я, можна використовувати для набивання для саморобних м’яких іграшок, ляльок або декоративних подушок-думок.

Списані подушки є чудовим теплоізоляційним матеріалом . їхня пориста структура ефективно утримує тепло, тому їх можна використовувати для утеплення водопровідних або каналізаційних труб від морозу взимку. Достатньо просто обернути ними ділянку труби в неопалюваних приміщеннях, таких як підвали або сараї, та закріпити скотчем або мотузкою.

Подушки можуть служити надійною упаковкою та амортизацією при переїзді або транспортуванні крихких речей, наприклад, посуду, скла, дзеркал або картин, захищаючи їх від ударів та вібрації.

Старі подушки для креативнихі меблевих рішень

Старі подушки можна легко перетворити на нові функціональні предмети інтер’єру:

Реклама

Стару подушку можна швидко переобладнати у зручну лежанку або м’яку підстилку для собаки чи кота. Досить просто обшити її новою щільною тканиною, яка легко знімається для прання.

Обшив подушку щільною декоративною тканиною (наприклад, меблевою рогожкою або шкірозамінником), можна створити оригінальний і м’який пуф для сидіння або підставку для ніг у вітальні чи на дачі. Це особливо актуально, якщо зшити кілька подушок разом для створення великого елемента.

Використання старих подушок на дачі та в саду

Пір’яний наповнювач (перо та пух) є цінним органічним добривом, багатим на азот. Перо має високий вміст азоту, але розкладається повільно, що забезпечує тривале живлення ґрунту — ефект схожий на дію рогової стружки. його можна додавати під час перекопування ґрунту як для саду, так і для городу. Перед внесенням у ґрунт перо рекомендується подрібнити і добре перемішати з землею для прискорення розкладання.

Як бачимо, незважаючи на, здавалося б, непотрібність, старі подушки можна з успіхом пристосувати для вирішення безлічі господарських та творчих завдань. будьте креативними, і старі речі ще послужать вам вірою та правдою.