Чому не варто фарбувати робочий кабінет у червоний: професор психології розповів про вплив кольорів на мозок

Як колір стін впливає на нашу продуктивність

Вибір кольору для кімнати — це не лише питання стилю, а й справжній психологічний тест. Відомий експерт проаналізував найпопулярніші кольори інтер’єру та з’ясував, які саме риси характеру змушують нас обирати конкретні тони для власних стін.

Про це пише Daily Mail.

За словами професора психології Джеффа Бітті з Університету Едж-Гілл, підбір кольорів для кімнат будинку — це «психологічне питання, а не лише естетичне».

«Чимало наукових та психологічних досліджень показують, що колір — це не просто питання смаку. Відтінки, що нас оточують, впливають на наш емоційний стан, когнітивні здібності, соціальну взаємодію та сон», — пояснив Бітті.

За словами експерта, колір стін впливає на наше повсякденне життя значно сильніше, ніж ми звикли думати.

Для того, щоб стати більш креативним та швидше розв’язувати складні завдання, професор Бітті рекомендує фарбувати стіни у спокійні відтінки зеленого.

А от червоний колір, за його словами, навпаки — заважатиме вам зосередитися на справах.

Білий, сірий та бежевий

Якщо ви не впевнені, в який колір пофарбувати стіни свого будинку, у вас може виникнути спокуса обрати нейтральні відтінки.

«Нейтральні кольори (білі, сірі, бежеві) мають низький рівень візуальної стимуляції, що допомагає зменшити сенсорне перевантаження та стрес», — пояснив професор Бітті.

За його словами, вони візуально розширюють простір. Також він попередив, що існують доволі «небезпечні» відтінки.

«Холодні сірі або різкі білі кольори можуть викликати відчуття смутку, особливо в погано освітлених приміщеннях», — попереджає експерт.

Блакитний та зелений

Професор Бітті пояснює, що зелений колір нагадує нам про природу, тому він допомагає відновити сили та позбутися втоми. Сині відтінки, як небо чи вода, добре заспокоюють. Проте важливо пам’ятати: як і з сірими або бежевими тонами, головну роль відіграє саме відтінок — він не має бути занадто яскравим або похмурим.

«Дані психологічних досліджень свідчать про те, що для довготривалого комфорту слід обирати відтінки з низькою та середньою насиченістю, а не надто яскраві кольори», — сказав професор Бітті.

Він зауважив, що сині та темно-зелені кольори пов’язані з підвищеною креативністю та покращеним вирішенням проблем».

Жовтий

Жовтий — чудовий вибір, але лише в певних кімнатах, пояснив експерт.

«Вам, ймовірно, варто залишити теплі, енергійні кольори для соціальних або активних зон у будинку. М’який жовтий колір викликає життєрадісність, ймовірно, через його асоціацію із сонячним світлом, але насичений жовтий може посилювати збудження», — пояснив Бітті.

Червоний

Як і жовтий, червоний колір підходить не для всіх кімнат, і йому точно не місце в робочому кабінеті.

Професор Бітті пояснив, що спочатку червоний інтер’єр може здатися енергійним, але він швидко почне заважати, коли вам знадобиться спокій та ясна голова для роботи.

А от для спальні цей колір підходить добре, адже він здатний розпалювати пристрасть між партнерами.

Раніше ТСН.ua розповідав, як зробити спальню максимально затишною для розслаблення і відпочинку.

