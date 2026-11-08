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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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6
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Чому не варто класти килимок впритул до вхідних дверей: помилка, яка може все зіпсувати

Правильно підібраний і розміщений килимок не лише підтримує чистоту в передпокої, а й допомагає зберегти поріг та двері в належному стані.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Як правильно класти килимок біля порогу

Як правильно класти килимок біля порогу / © www.freepik.com/free-photo

Килимок біля входу допомагає затримувати бруд, пісок і воду з вулиці. Однак неправильне розташування цього звичного аксесуара може нашкодити дверям, особливо якщо вони виготовлені з дерева. У холодний і дощовий сезон така проблема стає ще актуальнішою: волога накопичується під килимком і не встигає випаровуватися. Про це пише ресурс «Радіо Трек»

Як килимок біля дверей може пошкодити деревину

Після дощу чи снігу підошви взуття приносять у приміщення чимало води. Частина її залишається на поверхні килимка, а щільний матеріал може довго утримувати вологу. Якщо виріб лежить безпосередньо біля порога та торкається нижньої частини дверей, вода поступово проникає в деревину.

Найбільший ризик виникає тоді, коли килимок погано провітрюється, а поверхня під ним постійно залишається сирою. За таких умов дерев’яні елементи можуть розбухати, покриття — відшаровуватися, а в місцях тривалого зволоження з часом здатна з’явитися пліснява.

Про проблему можуть свідчити кілька ознак:

  • темні або вологі сліди на нижній частині дверей;

  • здуття фарби чи лаку біля порога;

  • неприємний затхлий запах у зоні входу;

  • тріщини, розшарування або зміна форми деревини.

Якщо помітили такі зміни, варто перевірити не лише двері, а й сам килимок та поверхню під ним.

Де правильно розмістити килимок біля входу

Щоб захистити двері від зайвої вологи, не притискайте килимок до порога. Залиште невеликий проміжок у кілька сантиметрів: це допоможе повітрю циркулювати та прискорить висихання поверхонь після намокання.

Для зовнішнього використання краще підходять гумові та синтетичні моделі з дренажними отворами або рельєфною основою. Вони дають воді стікати й не так сильно утримують її, як щільні матеріали. Килимки з кокосового волокна добре збирають бруд, але після сильного дощу можуть довго залишатися мокрими, тому їх потрібно регулярно просушувати.

Також важливо періодично піднімати килимок, прибирати під ним воду та бруд і не залишати виріб на сирій поверхні надовго. У дощову погоду його бажано частіше сушити.

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