Чому не варто прати білизну за температури 40 градусів: які найкращі режими

Ефективна температура для прання

Щщоденне прання є невід’ємною частиною побуту сучасної людини.

Багато людей продовжує за звичкою використовувати високотемпературні режими, зокрема 40 °C, не підозрюючи, що цим самим вони скорочують термін служби одягу та речей, ще й значно переплачують за електроенергію.

Професійні прачки та експерти вважають, що ефективним пранням може бути і за низьких температур, стверджуючи, що сучасні засоби зробили високотемпературне прання пережитком минулого.

Чому 30°C — ідеальна температура для прання

Рекомендована температура для більшості виробів становить саме 30°C. Така температура є достатньою для видалення повсякденних забруднень і водночас не шкодить тканинам.

Переваги переходу на прання в прохолодній воді є очевидними:

Економія енергії. Нагрів води — це 80 відсотків споживання електроенергії пральною машинкою. Прання при 30°C економить до 46 відсотків енергії порівняно з режимом 40 °C, а в порівнянні з 60 °C економія може досягати 66 відсотків. Це знижує витрати електроенергії на 30 — 40 відсотків загалом. Захист тканин . Волокна не руйнуються та не стоншуються від гарячої води, що збільшує термін служби одягу у 2- 3 рази. Це особливо важливо для натуральних, делікатних і чутливих матеріалів, таких як шовк, вовна, трикотаж та деяка синтетика.

Збереження кольору. Речі довше зберігають свій первісний і яскравий вигляд, оскільки менше линяють.

Запобігання усадці. Прохолодна вода запобігає усадці, що особливо важливо для повністю бавовняних виробів.

Руйнуємо міфи про прання при низьких температурах

Міф 1: порошок не розчиняється у холодній воді.

Це застаріле уявлення, адже сучасні пральні порошки та миючі засоби, включаючи гелі та капсули, розроблені таким чином, що містять спеціальні компоненти, які активізуються та ефективно працюють вже за температури 30°C. Якщо засіб погано розчиняється — проблема полягає у його якості, а не в температурі води.

Міф 2: гаряча вода вбиває всі бактерії.

Для повної дезінфекції дійсно потрібні високі температури, але звичайне прання при 60– 90°C не забезпечує повної стерильності. Більше того, прання при 40 °C може бути неефективним для знищення мікроорганізмів, залишаючи до 85 °C бактерій, вірусів (як-от сальмонела, кишкова паличка). Для боротьби зі стійкими мікробами ефективніше використовувати спеціальні дезінфікуючі добавки, а постільні речі краще додатково обробляти праскою з парою.

Практичні рекомендації для ефективності прання

Щщоб досягти ідеального результату при 30 °C експерти радять:

Вивчати ярлики, виробники завжди вказують оптимальну температуру для кожного типу тканини.

Сортувати білизну, необхідно відокремлювати сильно забруднені речі, які можуть потребувати попереднього замочування.

Використовувати якісні засоби, хороший порошок або гель справляється із забрудненнями при 30 °C.

Для складних плям ефективніше використовувати спеціальні засоби для виведення плям, ніж підвищувати температуру.

Коли справді потрібна висока температура для прання

Винятки з правила існують, оскільки прання при 60 °C і вище потрібне для:

Постільної білизни під час хвороби (для дезінфекції).

Дитячих речей новонароджених.

Сильно забрудненого робочого одягу.

Кухонних рушників та текстилю.

Але навіть у цих випадках досить періодичного, а не постійного прання при високих температурах.