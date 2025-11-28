Чому не варто просити друзів про допомогу: мудрість Омара Хаяма, яка не втрачає актуальності

Як зберегти дружбу / © Фото з відкритих джерел

Ми звикли вважати, що друзі — це люди, до яких можна звернутися в будь-який момент. Проте давня мудрість східного філософа Омара Хаяма нагадує: не кожна допомога корисна і не кожне прохання зміцнює дружбу. Іноді бажання просити близку людину про допомогу здатне змінити взаємини та навіть зробити нас слабшими.

Чому не можна просити друзів про допомогу

Омар Хаям часто говорив про честь, самодостатність і людську гідність. Він вважав, що прохання про допомогу — це складний крок, який здатен оголити людську природу. Не всі друзі готові підтримати і не всі прощають той момент, коли ви постали перед ними вразливими.