Чому не варто пити розігрітий чай: з’явилося наукове пояснення

Чай не рекомендубть повторно нагрівати / © Freepik

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Якщо з якоїсь причини заварений чай охолов, багато хто ставить горнятко у мікрохвильовку, щоб знову його розігріти. Однак професор Лондонського університетського коледжу Марка Міодовніка радить ніколи цього не робити.

Про це він сказав у коментарі MailOnline.

За словами науковця, головна причина не розігрівати чай є те, що напій перестане бути смачним.

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Професор Міодовнік пояснив, що флавоноїди – природні сполуки, яких багато в чаї – надають напою особливого смаку під час заварювання. Але вони надзвичайно летючі, тобто легко випаровуються.

«Вони просто зникають, тож якщо ви не вип’єте чаю незабаром після того, як його приготували, у вас їх не залишиться багато. Якщо ж ви розігрієте чай, вони зовсім зникнуть», — сказав він.

За словами професора Міодовніка, гіршим за чай, розігрітий у мікрохвильовці, може бути лише той, що подають у літаку.

Там поєднання факторів, включаючи низький атмосферний тиск і сухе повітря в кабіні, може призвести до зниження чутливості до смаку та запаху на висоті.

Іншим фактором, який слід враховувати, є те, що вода – основний компонент чаю – також може бути різною, Зокрема, жорстка вода може негативно вплинути на смак напою.

«Це дуже складний напій із безліччю змінних. Не недооцінюйте те, з чим ви тут маєте справу. Не дарма це найкращий напій у світі»., - підсумував він.

Нагадаємо, дієтологи пропонують пити чай з продуктами, які будуть корисні для здоров’я і не шкодитимуть фігурі.