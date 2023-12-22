Не розморожуйте м'ясо так, бо це небезпечно: експерти з харчування навчили, як робити правильно

Американський броматолог рекомендує розморожувати м'ясо лише так, щоб воно було корисним, безпечним і смачним.

Щоб м’ясо довше зберігалося, ми кладемо його до морозилки, потім за потреби розморожуємо. Але як краще це зробити, аби воно не втрачало своїх корисних властивостей і зберігало свій смак? Розповідаємо як треба розморожувати м’ясо, щоб воно залишалося корисним та смачним.

Як не можна розморожувати м’ясо

Експерти з харчування застерігають від неправильного розморожування продукту, бо це може призвести до низки харчових отруєнь та хвороб. Тому не слід економити час на цьому процесові. Не варто залишати шматок м’яса танути при кімнатній температурі, класти у гарячу воду чи готувати мерзлим. Оскільки в ньому можуть бути бактерії і для них утвориться прийнятне середовище для розмноження. Через це таким м’ясом можна отруїтися.

Мікрохвильова піч – також не найкращий варіант для розморожування м’яса, хоча у багатьох приладах передбачений такий режим.

Як правильно розморожувати м’ясо: рекомендації експерта

За словами американського броматолога, експерта з харчування, Кантха Шелке, не можна розморожувати м’ясо при кімнатній температурі, як ми це робимо зазвичай. Оскільки під час такого розморожування зовнішня поверхня м’яса нагрівається швидше, ніж внутрішня. А це сприяє росту бактерій.

Тому найбезпечніше місце для розморожування м’яса – це холодильник. Для цього пакет із м’ясом треба поставити на тарілці в нижній частині холодильника. Час розморожування залежатиме від виду м’яса. Для фаршу потрібен день, а для великих шматків м’яса знадобиться дві доби.

Зі слів експерта, розморожений продукт можна буде безпечно зберігати в холодильнику 4-5 днів перед приготуванням. Але температура зберігання повинна бути не більшою, ніж 5 градусів.

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