Чому не варто виливати воду, в якій варилися яйця: для чого вона ще знадобиться

Зазвичай, зваривши яйця, більшість людей одразу виливають воду в раковину. Однак, вона вам може ще знадобитися.

Виявляється, воду, яка залишилася після варіння яєць, можна використовувати для поливання кімнатних рослин. Яєчна шкаралупа є унікальною, адже вона була створена для того, щоб захищати пташенят під час їхнього дозрівання. Однак, про неї мало хто замислюється, коли ставить яйця варитися. А тим часом вода, в якій вони готувалися, стає справжнім багатством.

На 90% шкаралупа яєць складається з фосфорнокислого та вуглекислого кальцію. Під час кипіння води вони частково виварюються і потрапляють в рідину. Тому не слід одразу виливати її в раковину.

Для кімнатних рослин така вода стане справжнім еліксиром. Звичайно, її потрібно попередньо остудити, а потім використовувати під час планового поливання.

Експерти впевнені, що вода після варіння яєць допомагає пришвидшити метаболізм рослин, стимулювати їх квітіння та зростання, покращити стан листя і стебел. Останні припиняють жовтіти і сохнути. Таке підживлення буде значно ефективнішим за магазинні добрива, оскільки коренева система його сприймає краще.

Особливу користь така вода принесе саме в холодний період року, коли рослини страждають від протягів та холоду на підвіконні. Однак, пам'ятайте, що яєчна вода є концентрованою, тому поливати нею квіти можна не частіше одного разу на 3-4 тижні. Додатково намагайтесь розводити її у звичайній воді в пропорції 1:1 — в такому разі можна підживлювати раз на тиждень.

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