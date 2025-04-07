Чому не варто викидати коробки з-під шоколадних цукерок: для чого вони згодяться

Чому не потрібно викидати коробки з-під цукерок

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​Британський садівник та автор понад тридцяти книжок із садівництва Саймон Акеройд поділився креативним способом повторного використання порожніх коробок з-під шоколадних цукерок для пророщування насіння.

Все, що для цього потрібно — це порожня пластикова коробка від цукерок. Саймон використав для цього коробку від Ferrero Rocher (можна використовувати будь-яку іншу коробку з прозорою кришкою), гострий ніж або інший інструмент для проколювання отворів, ґрунт для пророщування насіння та саме насіння.​

Як зробити мінітеплицю з коробки з-під цукерок

Вийміть внутрішню підкладку з коробки. Використовуйте гострий ніж, щоб зробити дренажні отвори в кожному відділенні пластикової підкладки. Це забезпечить відтік зайвої вологи та запобігатиме загниванню коріння.

Заповніть кожне відділення підкладки спеціальним ґрунтом для пророщування насіння, який містить необхідні поживні речовини для молодих рослин.

Висійте насіння відповідно до рекомендацій на пакованні, дотримуючись необхідної глибини загортання. Після посіву злегка зволожте ґрунт.

Помістіть підкладку з посіяним насінням назад до пластикової коробки та закрийте кришку. Прозора кришка створить ефект парника, підтримуючи високу вологість і тепло, що сприяє швидкому проростанню насіння.

Поставте коробку на добре освітлене місце, наприклад, підвіконня, де температура залишається стабільною. Регулярно перевіряйте вологість ґрунту і за потреби зволожуйте його.​

Цей метод не лише сприяє ефективному пророщуванню насіння, а й дозволяє повторно використовувати пластикові відходи, зменшуючи негативний вплив на довкілля. Окрім коробок від Ferrero Rocher, можна використовувати інші пластикові паковання, як-от контейнери від ягід або яєць, які також можуть служити мінітеплицями для сіянців.

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