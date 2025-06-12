Чому не варто зривати полуницю зеленою: пояснення експертів

Полуниця / © unsplash.com

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Сезон полуниці в розпалі, і багато хто прагне зірвати її якомога раніше, побоюючись, що смачні ягоди швидко зіпсуються. Проте експерти попереджають: якщо ви зірвали полуницю зеленою — вона вже не стане солодкою.

Про це пишуть «Добрі новини».

Хоча деякі фрукти, як-от банани чи яблука, продовжують дозрівати після збору, з полуницею такий трюк не спрацює. У неї відсутній активний процес післязбирального дозрівання. Зелена або навіть трохи рум’яна ягода не набуде смаку, аромату чи солодкості, якими так славиться ця улюблена літня ягода.

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На сонячному підвіконні полуниця може почервоніти, але це лише ілюзія стиглості. Всередині вона залишиться твердою, кислою та без запаху. Усі головні процеси накопичення цукрів і смакових речовин відбуваються лише на кущі. Як тільки ягоду зірвано — розвиток припиняється.

Ба більше, така недозріла полуниця швидко псується: зсихається, втрачає вологу або навіть гниє. Вона ніколи не перетвориться на ту соковиту, запашну ягоду, якої ми чекаємо цілий рік.

Тож головне правило для всіх, хто вирощує або купує полуницю: не поспішайте. Дайте ягодам повністю дозріти на кущі. Ідеальна полуниця має бути рівномірно червоною, блискучою і з ароматом, що відчувається здалеку.

Нагадаємо, помідори та полуниця — найпоширеніші плоди, які вирощують у саду, але засмучує, коли вони погано дозрівають. Щоб ваші помідори та полуниця процвітали, дуже важливо розуміти правильні методи внесення добрив, які забезпечать рясний урожай соковитих плодів у теплі місяці.

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