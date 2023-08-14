Чому не вдається червоний борщ: секрети приготування традиційної української страви

Що може бути кращим за український борщ? Але не у всіх він виходить яскраво-червоним і насиченим. Чому буряк втрачає колір у борщі і що робити, щоб цього не сталося?

Чому борщ стає світлішим під час приготування

Щоб зрозуміти, як приготувати червоний борщ, який матиме насичений колір, потрібно спочатку розібратися, чому саме ви не отримуєте бажаного результату. Буває таке, що під час приготування рідина бордова, а наприкінці стає помаранчевою. Головним чином колір борщу залежить від буряків. Тому якщо у вас ця страва не виходить яскравою, можливо, ви щось робите неправильно саме з цим овочем.

Тут правила лише два:

Під час тривалого термічного оброблення буряк втрачає свій колір — можливо, ви поклали овоч занадто рано чи варили суп довго. Кулінари рекомендують варити буряк для борщу не більше 10-15 хвилин. Також борщ може "полиняти" після повторного розігрівання. Тому робіть це невеликими порціями і швидко (найкраще в мікрохвильовій печі). Для борщу потрібно підбирати підходящі сорти буряка — найкраще підходять салатні плоди темно-бордового кольору.

Що потрібно зробити, щоб борщ був червоним

Чому буряк втрачає колір у борщі? / Фото: pixabay.com

Насамперед допомагає кислота. Можна використовувати оцет, лимонну кислоту або томатну пасту. Щоб борщ вийшов насичено бордовим, можна скористатися одним із таких способів:

буряки потрібно пасерувати окремо від інших овочів; після того, як виклали їх на сковороду, додайте невелику кількість томатної пасти;

можна перед пасеруванням збризнути буряки оцтом, а потім добре перемішати, доцільніше в цьому разі брати винний або яблучний оцет, вони мають м'якший смак;

якщо ви не любите оцет, можна перед пасеруванням додати до буряка невелику кількість лимонного соку.

Зверніть увагу, що буряк, оброблений будь-якою кислотою, додається до страви останнім. В іншому разі це може перешкодити капусті й картоплі якісно приготуватися.

Що робити, якщо не хочеться додавати кислоту до борщу

Якщо ви не любите кислий борщ, але хочете, щоб він залишився яскраво-червоним, можна додати до овоча цукор під час пасерування. Це не лише збереже колір, але й зробить смак страви неповторним, унікальним.

Також борщ можна зробити червоним і без попереднього обсмажування буряків. Щойно бульйон буде готовий, вийміть із нього все м'ясо і покладить очищений буряк цілком до киплячої рідини. Великі буряки можна розрізати навпіл або на четвертинки. Потім опускаєте в бульйон картоплю і варите борщ, як зазвичай. Через 10-15 хвилин витягніть буряк, і щойно суп буде майже готовий, натріть овоч на тертці та додайте до інших інгредієнтів. Після цього борщ потрібно проварити всього 3-5 хвилин.

Можна зробити ще інакше. Відварити буряки окремо у шкірці. При цьому воду солити не потрібно. На це піде приблизно 40-50 хвилин. Також буряк можете запекти в духовці, використовуючи фольгу. Загорніть кожен овоч у фольгу, нагрійте духовку до 180 градусів і готуйте приблизно 50 хвилин (якщо плід великий — до 1,5 години). Готові буряки потрібно натерти і покласти до вже готового борщу, прокип'ятити його ще 1-2 хвилини.

Останній спосіб полягає в тому, щоб натерти ще сирий буряк, покласти до металевої миски (краще зберігає температуру) і залити окропом. В той час готуєте борщ, як завжди, а коли до кінця приготування залишається буквально 5 хвилин, зливаєте воду з буряка і додаєте його до інших інгредієнтів. Вистачить прокип'ятити 5-6 хвилин — і страва готова.

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