Чому не все листя можна відправити до компосту: що з ним робтити

Яке листя можна додавати до компосту

Дерева у жовтні активно скидають листя. Дачникам радять не зволікати з їхнім прибиранням. Опале листя, що довго лежить на землі, стає ідеальним інкубатором для патогенів. Що довше воно контактує з ґрунтом і вологою, то вищий ризик, що у ньому оселяться спори грибкових інфекцій (таких як парша чи борошниста роса). Крім того, під цим теплим шаром люблять влаштовувати собі зимові квартири шкідники — личинки та яйця комах, які з приходом весни розпочнуть атаку на ваші молоді рослини.

Зазвичай, листя або спалюють, або закладають у компост. Чому не зважди варто так робити, застерігають фахівці — не все листя є бажаним гостем у компостері

Яке листя не можна класти у компост

На думук екпсерівт, листя, яке опадало з дерев, що страждали від хвороб чи сильного ураження шкідниками протягом сезону, не можна одразу складати в загальний компост, якщо ви плануєте використовувати його вже наступного року.

Більшість дачників використовують так званий холодний спосіб компостування. Це найпростіший, пасивний процес, коли маса просто перегниває протягом року чи півтора. Проблема в тому, що низька температура, яка панує в такій купі, недостатня для знищення всіх патогенів. Корисні бактерії та черв’яки не встигають переробити й знешкодити всі спори та зимуючих шкідників. У результаті, ви ризикуєте отримати добриво, яке лише поширить інфекцію на ваші грядки.

Єдиним безпечним способом переробки ураженої органіки є гаряче компостування, коли масу інтенсивно перемішують, щоб вона розігрілася до 50−75∘C. Така висока температура, як у печі, ефективно знищує патогени. Однак цей процес вимагає точних знань (співвідношення зеленої/сухої маси) і значних зусиль, що рідко доступно аматорам.

Як використовувати небезпечне опале листя: правильна утилізація

Якщо ви не можете забезпечити «гарячу» переробку, уражене листя потребує спеціального підходу:

Складіть хворе листя в окрему яму або щільні поліетиленові мішки, додайте ґрунту та забезпечте вологу. Залиште його там на два-три роки. Такий тривалий термін гарантує, що органіка повністю перегниє і стане безпечною.

Абож, якщо ви наполягаєте на додаванні такого листя до компосту, його можна попередньо знешкодити. Для цього матеріал проливають 3-5-відсотковим розчином мідного купоросу — відомого фунгіциду, який нейтралізує грибкові спори. Це компроміс, який, хоча і відходить від принципів чистого органічного землеробства, але підвищує безпеку.

Таким чином, під час осіннього прибирання листя потрібно відсорутвати — здорове листя — у компост, а уражене — на спеціальну обробку або тривалу ізоляцію, щоб захистити сад від повторного зараження.