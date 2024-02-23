Чому не змінили дату Великодня в Україні: як розраховують її християни східного і західного обрядів

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року багатьох вірян цікавить, чому не змінили дату Великодня в Україні.

Про те, чому Великдень та всі свята, які пов'язані з ним, українці будуть і далі святкувати без змін, розповів протоієрей, голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко.

Виявляється, різниця виникла через те, що християни східного і західного обряду використовують різні методи підрахунку і різні календарі для цього.

Чому християни святкують Великдень у різні дні

Отець Віталій розповів, що в загальних рисах принцип розрахунку дати святкування Великодня однаковий. Як християни східного, так і християни західного обрядів обчислюють, коли святкувати Світле Христове Воскресіння за певними показниками, серед яких: сонячне весняне рівнодення, місячний календар (перший повний місяць весни), обов'язково це повинна бути неділя і після святкування Песаха (Великодня) у юдеїв.

Ситуацію з розрахунком дати Великодня сильно ускладнила календарна реформа, яку провела ще в XVI столітті Римо-католицька церква. Вона мала на меті ввести новий спосіб розрахунку великодніх свят.

Християни східного обряду (ПЦУ та УГКЦ) в Україні орієнтуються на новоюліанський календар (юліанський до 1 вересня 2023 року), вичисляючи рівнодення згідно з ним. Так було затверджено ще на I Вселенському соборі. Християни західного обряду (римо-католики) використовують григоріанський календар. Саме тому й виникли ці розбіжності.

Як розрахувати дату святкування Великодня: чому не співпадають дні

Чому католики і православні святкують Великдень у різні дні / Фото: Unsplash

Одне з важливих правил, за яким вираховують дату Великодня — це повинна бути неділя після повного весняного місяця. Тому за юліанським та новоюліанським календарями Великодень може припадати на період між 22 березня до 25 квітня за старим стилем (тобто з 4 квітня по 8 травня), а різниця між датами Великодня за східною і західною традиціями зумовлена різницею в даті церковних місяців і різницею між сонячними календарями, яка складає 13 днів.

За григоріанським календарем Великдень може випасти на тиждень раніше (45%), в 4% випадків різниця може становити 4 тижні, а у 20% — п'ять тижнів. Також дати можуть і збігатися (30%). А ось різниці у 2-3 тижні не буває.

Чи можлива єдина дата святкування Великодня

Також отець Віталій розповів, чи можливе узгодження спільної дати святкування найближчим часом. Він відповів, що перший Нікейський собор відбувся 325 року і наближається важлива дата, ювілей (2025 року), принагідно можна вирішити і це запитання. Однак важливо, щоб не постраждала традиція вирахування Христового Воскресіння.

Тому потрібно шукати "золоту серединку", адже свої аргументи є і у католиків, і у православних.

Вкотре, отець наголосив, що Великдень — це не про дату. Найважливіше — святкування важливого дня, головної події у християнському світі. Духівник пояснив, що події, які зараз відбуваються в Україні, повномасштабна війна, багато в чому співзвучні з духовним життям. Адже кожна людина веде свою боротьбу зі злом всередині. І цей шлях дуже перегукується з великим постом, що йде перед Великоднем.

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