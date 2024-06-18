Чому небажано смажити котлети з фаршу, який ви щойно приготували — основна помилка

В кулінарії для приготування смачних страв прийнято використовувати тільки найсвіжіші продукти. Звичайно, це дійсно так, але з котлетами історія трішки інакша. В приготуванні цієї страви є одна деталь, яку не варто ігнорувати.

Звісно, м'ясо потрібно брати якнайсвіжіше, але після того, як ви зробите з нього фарш, краще не смажити котлети одразу, а покласти на 20-30 хвилин до холодильника. Якщо такої можливості раптом немає, підійде будь-яке прохолодне місце — льох чи комора.

Чому не варто готувати котлети зі щойно приготовленого фаршу? Тут все дуже просто. Котлети в такому разі виходять надто сухими, а тому весь смак страви псується.

Додатково, щоб зробити котлети соковитішими і ніжнішими, кулінари радять додавати до фаршу холодну воду чи вимочений в молоці білий хліб. Останній інгредієнт також підійде в тому разі, коли у вас вийшов надто рідкий фарш і котлети просто розвалюються під час смаження.

А ось курячі яйця додавати не слід. Хоча їх часто використовують недосвідчені кулінари. Справа в тому, що яєчний білок під дією високих температур робить котлети "дубовими" і сухими. Якщо ви все-таки хочете додати яйця, використовуйте лише яєчні жовтки.

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