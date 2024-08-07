Чому недозрілі яблука падають з дерева: що потрібно робити, щоб врятувати урожай

Дуже часто буває, що всередині літа, коли яблука якраз починають дозрівати і наливатися, вони раптом опадають. Чому так відбувається і чи можна чимось зарадити?

На сайті Флористік фахівці стверджують, що існує дві основні причини, чому падають недозрілі яблука.

Найперша і найпоширеніша причина полягає у діяльності комахів-шкідників, зокрема, яблуневої плодожерки. Розлянувши яблука, що опали, уважніше, ви можете помітити невеликий вхідний отвір, який зробила гусениця, щоб потрапити до насіння і з'їсти його. Природно, що яблуня такі плоди скине, а гусениця підніметься по стовбуру далі, знайде нове яблуко, щоб зіпсувати і його.

Якщо причина саме у яблуневій плодожерці, дуже важливо вчасно провести оброблення дерев. Фахівці радять на 10-14 день після закінчення квітіння, коли вже опадуть пелюстки, обприскати яблуню препаратом "Проклейм". Він природного походження, адже містить авермектини, які знищують кладки яєць. Дуже важливо обробити не лише верхній, але й нижній бік листя, стовбур, плоди, гілки. "Проклеймом" садівники радять обробляти дерева не частіше двох разів на сезон. Однак, зверніть увагу, що цей препарат діє лише за температури до 25 градусів.

Як зрозуміти, що прийшла пора обробити яблуні від плодожерки? Розвісьте на дереві пластикові пляшки з варенням, розведеним у воді (підійде також пиво чи квас). Проріжте у пляшках невеликі віконця, куди зможе пролізти метелик. Якщо через кілька днів ці комахи плавають в рідині, пора проводити оброблення.

Ще однією причиною того, шо недозрілі яблука падають з дерева, є недостатня кількість вологи чи живлення. Якщо на вулиці стоїть спекотна погода, поливати яблуні потрібно рідко, але досить рясно, щоб весь шар землі, в якому розташована коренева система, повністю промок.

Яблуня може страждати від нестачі певних мікроелементів, а тому починає скидати частину плодів, які не може "прогодувати". Від другої половини літа до осені можете вносити добрива з основним вмістом калію та фосфору, а також невеликим вмістом (до 6%) азоту. Ці елементи потрібно деревам, щоб перезимувати і закласти квіткові бруньки на наступний рік.

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