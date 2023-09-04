Чому незаміжнім жінкам не варто вирощувати фіалки в горщиках: користь і шкода рослини

Фіалку здавна вважають жіночою рослиною, яка за неувагу до себе може відібрати особисте щастя у дівчини.

Фіалки – дуже гарні квіти для домашнього декору. Напевно, у кожної любительки кімнатних рослин є по декілька горщиків цієї диво-квітки. Але за народними прикметами та повір’ями, фіалка для дівчини – дуже небезпечна сусідка, оскільки відлякує чоловіків. І молода дівчина не зможе вийти заміж, якщо вирощуватиме на своєму підвіконні ці квіти.

Чим корисна фіалка

Ця кімнатна рослина, її ще називають сенполією, окрім функції декору для помешкання, відіграє не останню роль у боротьбі з мурахами, відлякуючи їх своїм запахом. Ще з фіалок роблять відвари для дітей, які хворіють на екзему, рахіт і золотуху. Також настоянку із квітів використовують від шуму у вухах. А з листочків сенполії роблять відвари, які мають заспокійливий ефект, допомагають у разі безсоння й неврозів.

Ще квіти фіалки використовують для приготування різноманітних вишуканих десертів і коктейлів. Усі частинки квітки можна їсти, тому в ресторанах її активно використовують як їстівний декор для страв.

За народними прикметами та повір’ями, червона фіалка має силу, тому притягує достаток і благополуччя в оселю. Якщо тримати в помешканні синю фіалку, це сприятиме натхненню та розвитку творчих здібностей. А білі квіти допоможуть зняти тривожні стани й позбавлять від стресу.

Чим шкідлива фіалка

Не рекомендується ставити горщик із рослиною у спальні чи в дитячій кімнаті. Фіалку можна тримати на кухні, у вітальні чи на балконі, якщо він утеплений, оскільки вночі рослина активно споживає кисень і виділяє вуглекислий газ. Тому чим більше квіток буде в приміщенні, тим важчим буде повітря. Якщо ви будете перебувати там, де стоїть фіалка, і відчуєте слабкість та головний біль, отже, так на вас вплинула ця рослина.

Не можна тримати фіалки в домі, де живуть люди, хворі на астму. А тим, хто має алергію на квітковий пилок, фіалка не зашкодить, оскільки квітка не виділяє пилок та ефірні олії.

Ще є одне протипоказання цієї квітки для жінок. Фіалка здавна вважалася жіночою рослиною. Тому вона вимагає дуже багато уваги від своєї господині. І якщо вона її не отримує, то починає мститися за неувагу, руйнуючи особисте життя та щастя жінки.

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