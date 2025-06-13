Чому ніколи не варто додавати сіль під час прання та класти фольгу: ніколи так не робіть

Як зберегти машинку

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Чому сіль та фольга можуть знищити вашу пральну машину

У пошуках ідеальної чистоти білизни та способів продовжити життя пральної машини, господині часто експериментують із народними лайфхаками. Від соди до льоду — інтернет переповнений порадами. Однак, деякі з цих, на перший погляд, невинних хитрощів можуть завдати непоправної шкоди вашій техніці. Експерти застерігають від двох найнебезпечніших помилок, які можуть вивести з ладу навіть найсучаснішу пральну машину.

Фольга в барабані

Одним із популярних, але вкрай сумнівних лайфхаків є використання алюмінієвої фольги під час прання. Деякі вірять, що фольга може боротися з накипом або навіть посилювати дію прального порошку.

«Якось я спробувала покласти у барабан пралки фольгу, сподіваючись, що це допоможе від накипу», — розповідає експертка. «В результаті фольга перетворилася на крихту, і сріблясте сміття було скрізь: на білизні, на дверцятах, у фільтрі. Це не тільки не принесло користі, але й псує фільтр та тканини, залишаючи на них дрібні металеві частинки.»

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Чому це небезпечно робити:

Дрібні шматочки фольги можуть легко забити фільтр пральної машини, що призведе до порушення зливу води та потенційних поломок.

Металеві крихти можуть подряпати або пошкодити делікатні тканини, а також залишати на них неестетичні сліди.

Теоретично, дрібні частинки можуть потрапити в інші механізми машини, спричинивши їх зношування або заклинювання.

Харчова сіль під час прання

Ще одним поширеним міфом є додавання харчової солі (натрію хлориду) у барабан пральної машини з метою пом’якшення води та захисту ТЕНа від накипу. На перший погляд, це здається логічним, адже сіль дійсно може взаємодіяти з деякими мінералами.

Насправді сіль роз’їдає метал і забиває систему«. Це ключовий момент, який часто ігнорують прихильники цього методу.

Чому харчова сіль небезпечна для пральної машини:

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Пральна машина містить безліч металевих компонентів (барабан, ТЕН, шланги, патрубки, внутрішні кріплення). Натрій хлорид (кухонна сіль) у водному розчині є сильним електролітом, який значно прискорює корозію металу. Це може призвести до руйнування важливих деталей, утворення протікань та скорочення терміну служби техніки.

Розчинена сіль може осідати та кристалізуватися у вузьких патрубках, клапанах та зливній системі, створюючи засмічення. Це особливо ймовірно, якщо сіль не повністю розчиняється або використовується у великих кількостях.

Накип утворюється з солей кальцію та магнію. Для боротьби з ним потрібні спеціальні речовини, які «зв’язують» ці іони. Харчова сіль не має таких властивостей у концентраціях, безпечних для машини, і не може замінити спеціальні засоби для пом’якшення води або декальцинації.

Хоча деякі джерела згадують використання солі для закріплення кольору, для пральної машини це може бути небезпечним, особливо для делікатних тканин, які не призначені для контакту з сольовими розчинами.

Як правильно доглядати за пральною машиною: поради експертів

Замість небезпечних експериментів, екпсерти радять використовувати перевірені та безпечні методи для чищення пральної машини та забезпечення її довговічності, а саме:

1. Чищення пральної машини за допомогою таблеток для посудомийки. Цей метод є одним із найефективніших для очищення барабана, патрубків та інших внутрішніх частин машини від жиру, залишків миючих засобів та неприємних запахів.

Дві таблетки для посудомийки помістіть безпосередньо у порожній барабан пральної машини.

Оберіть режим прання з температурою 50°C або вище (наприклад, «Бавовна 60°C» або «Інтенсивне прання»). Запустіть цикл без білизни.

Таблетки для посудомийки містять потужні мийні та знежирювальні компоненти, які чудово справляються з нальотом, жиром та бактеріями, залишаючи машину «як новеньку».

2. Використання кальцинованої соди та мила. Ця комбінація є традиційним і безпечним засобом для очищення та пом’якшення води.

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Кальцинована сода відрізняється від харчової (питної) соди (гідрокарбонату натрію) вищою лужністю та ефективністю у пом’якшенні води та видаленні жиру. Її можна додавати разом із пральним засобом у відсік для порошку згідно з інструкцією.

Господарське мило (у вигляді стружки або рідкого концентрату) також є відмінним засобом для посилення ефекту прання та очищення.

3. Сіль для посудомийних машин (спеціальна). Важливо розрізняти харчову сіль і спеціальну сіль для посудомийних машин. Остання є високоочищеним хлоридом натрію, який використовується в іонообмінниках посудомийок для регенерації смоли, що відповідає за пом’якшення води. Ця сіль не роз’їдає метал і призначена саме для систем, де потрібне пом’якшення води.

Хоча основне призначення такої солі– посудомийні машини, деякі експерти допускають її використання для очищення пральних машин від накипу, але тільки якщо вона поміщена у шкарпетки або спеціальні мішечки, щоб запобігти безпосередньому контакту з металевими частинами та рівномірному розчиненню. Однак, для пральних машин існують більш спеціалізовані та безпечні засоби.

Отже, щоб ваша пральна машина служила довго і надійно, уникайте неперевірених народних методів з використанням фольги та харчової солі. Замість ризику пошкодити дорогу техніку, надавайте перевагу перевіреним засобам, таким як таблетки для посудомийки для чищення, кальцинована сода для пом’якшення води та якісні пральні порошки. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти вашу пральну машину в ідеальному стані та забезпечити бездоганну чистоту вашої білизни протягом багатьох років.