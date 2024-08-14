Чому німці не ополіскують посуд від мийного засобу: справа зовсім не в заощадливості

З першого погляду може здатися, що німці просто заощаджують на воді. Насправді, це зовсім не так.

В німецьких сім'ях не прийнято ополіскувати посуд після миття. Це один зі способів не витрачати воду даремно. Звичайно, ми багато чули про педантичність німців. В цій країні надзвичайно сильно поважають закони і намагаються дотримуватися чистоти всюди.

Як відомо, в неділю в Німеччині життя практично зупиняється. Більша частина магазинів не працює, а відвідувачів можна зустріти лише в ресторанах і кафе. Вся справа в чинному законодавстві, за яким не можна шуміти цього дня тижня, але поїсти німці люблять. При цьому не аби що, а зовсім не дієтичну їжі, як от ковбаси чи пироги. Після щільного обіду або вечері часто посуд миється одразу. І саме тут криється цікава особливість.

Щоб заощадити воду німці вставляють в раковину спеціальну заглушку, а потім набирають рідину приблизно на дві третини. Потім туди завантажують весь посуд, додають невелику кількість мийного засобу і миють всю цю гору посуду лише в цій воді.

Після завершення миття посуд знову ж таки ополіскується в тій же воді, а потім ставиться сушитися. Завдяки тому, що німці додають зовсім мало мийного засобу, то після сушіння тарілки і інші предмети посуду можна просто протерти рушником.

Насправді такі звички в Німеччині сформувалися через економію та особливості культури. При цьому справа далеко не в бажанні заощадити саме на грошах. Тут надзвичайно поважають навколишнє середовище, а любов до природніх ресурсів прищеплюють ще від дитинства.

Тому німці й намагаються поєднувати приємне з корисним, можна економити на такому цінному ресурсі, як вода, ще й відкладати копійки, заощаджені на ополіскуванні та комунальних платежах.

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