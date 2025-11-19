Чому обробку проти попелиці потрібно робити саме зараз: де зимують шкідники

Попелиця

Оберігати сад від попелиці потрібно ще до того, як вона з’явиться. Адже якщо не подбати про профілактичні заходи завчасно, ця невелика комаха-шкідник здатна перетворити літо садівників на справжній кошмар, спричинивши масове пошкодження рослин.

Щоб уникнути неконтрольованого і масового заселення пагонів плодово-ягідних культур наступного року, надзвичайно важливо розуміти, де саме попелиця проводить свою зимівлю, і вже зараз вжити всіх необхідних кроків, щоб зруйнувати її приховані схованки та кладки яєць.

Де зимує попелиця

Зимує попелиця просто на корі плодових дерев і кущів. Найбільше цих шкідників можна знайти на прикореневій порості, а також на молодих вертикальних пагонах, які називають вовчками.

Місце зимівлі обирається нею інстинктивно, оскільки навесні її новому поколінню знадобиться легкодоступне джерело поживного соку, а молоді, ніжні пагони підходять для цього ідеально. Натомість стара, груба кора для відкладання яєць не годиться.

Саме тому порість і вовчки є потенційними розсадниками шкідника і мають бути вирізані під корінь та спалені. Також слід уважно оглянути скривлені верхівки торішніх приростів — це явна ознака пошкодження попелицею, і вона часто зимує саме в цих місцях.

Зимують запліднені яйця попелиці чорного кольору, які є дуже дрібними — завбільшки лише 0,5 мм. Через це розгледіти їх на коричневій або чорній корі неозброєним оком не так уже й просто. Однак завдання спрощується завдяки тому, що яйця зазвичай зібрані в цілі колонії, які мають вигляд як невеликий наліт сажі, розташований біля основи бруньок.

Згубний союз: попелиця і мурахи

Але в попелиці є могутні союзники, які відіграють велику роль у її виживанні, — це мурахи. Ці працьовиті комахи не просто «доять» попелицю влітку, збираючи її солодкі виділення, але й усіляко оберігають її від природних хижаків.

Восени вони створюють для самок попелиці справжню «службу безпеки», надійно захищаючи їх, доки ті відкладають свої яйця на гілках. Навесні ж мурахи першими знайдуть молоді колонії, що вилупилися, і знову почнуть їх «пасти» та доглядати.

Тому, якщо ви бачите мурашники поруч із плодовими деревами чи кущами, їх потрібно негайно ліквідувати або прибрати. це надважливий крок, щоб розірвати цей згубний симбіотичний союз. Зрозуміло, що зрізані гілки та порість, де можуть бути яйця попелиці, треба обов’язково спалити. якщо залишити їх лежати до весни, попелиця знову розпочне свій життєвий цикл.

А як же ґрунт? Хоча яйця попелиці, що господарює на гілках, у землі справді не зимують, це аж ніяк не означає, що пристовбурне коло не треба чіпати. Зовсім навпаки: верхній шар ґрунту приховує інших небезпечних ворогів, які готуються до весни. Це лялечки пильщиків, гусінь плодожерок, довгоносики та безліч інших шкідників саду.

Щоб запобігти масовому нашестю попелиці та інших шкідників, необхідно провести низку осінніх робіт.

Комплекс заходів для запобігання нашестю попелиці

Перекопування пристовбурного кола слід проводити пізньої осені, з настанням перших стійких заморозків. Головне правило — копати, не розбиваючи грудки землі. так шкідники опиняться на поверхні й будуть знищені морозом та птахами.

Прикореневу порість та вовчки треба вирізати під корінь. Також необхідно обрізати скривлені верхівки торішніх приростів, де може зимувати попелиця. Усі зрізані гілки та порість потрібно обов’язково спалити, якщо вони долежать до весни, попелиця знову розпочне свій цикл.