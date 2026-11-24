Секрет довголіття

Реклама

Заняття музикою, танцями, малюванням або регулярні походи до театрів і музеїв здатні не лише покращити настрій, а й помітно вплинути на фізичне та психічне здоров’я людини.

Про це повідомляє Egészségkalauz.

Реклама

Як творчість пливає на роботу мозку

Дослідниця з Університету Джонса Гопкінса та співавторка книги «Ваш мозок у мистецтві» Сьюзен Магсамен пояснює, що творчість допомагає долати стрес, зберігати емоційну рівновагу та покращує самопочуття.

Реклама

Це підтвердило дослідження 2016 року. Його учасники 45 хвилин займалися різними видами мистецтва, і в більшості знизився рівень гормону стресу кортизолу, постійний надлишок якого шкодить здоров’ю. Причому результат не залежав від того, чи мали люди досвід у творчості раніше.

Взаємодія з мистецтвом активізує ділянки мозку, що відповідають за увагу, пам’ять та обробку емоцій, і допомагає відволіктися від буденних турбот. При цьому різні види творчості по-своєму впливають на нервову систему. Музика викликає емоції та спогади. Танці поєднують фізичний рух із відчуттям ритму. А малювання й рукоділля сприяють концентрації та розвитку творчого мислення.

Чому оригінали картин діють сильніше за копії

Вчені також з’ясували, що перегляд картин наживо діє на людину інакше, ніж роздивляння копій на екрані чи фото. У нідерландському музеї Мауріцгейс фахівці перевірили, як мозок відвідувачів реагує на відому роботу Йоганнеса Вермеєра «Дівчина з перловою сережкою».

Виявилося, що оригінал викликає набагато сильнішу емоційну реакцію та активність мозку, ніж репродукція. Аналіз рухів очей також показав, що погляд глядачів знову і знову повертався до очей, обличчя та сережки дівчини.

Реклама

Як походи в музеї та театри пов’язані з тривалістю життя

Вчені з Університетського коледжу Лондона 14 років вивчали дані майже 6700 людей віком понад 50 років та їхні культурні звички. Як ідеться в медичному журналі The BMJ, ті, хто регулярно ходив у музеї, театри та на концерти, мали нижчий ризик смерті, ніж люди, які взагалі не відвідували культурних заходів.

Проте науковці підкреслюють: це дослідження лише показує зв’язок, але не доводить, що саме виставки чи вистави подовжують життя. На це також впливають спосіб життя, спілкування з іншими людьми та психічне здоров’я.

Користь для різних вікових груп та арттерапія

Творчі заняття корисні для людей будь-якого віку. Наприклад, у літніх людей регулярні танці покращують координацію, а в пацієнтів із хворобою Паркінсона можуть поліпшувати рухливість і настрій. Гра на музичних інструментах підтримує розумові навички, а спільний спів допомагає боротися із самотністю.

Дітям і молоді мистецтво допомагає виражати власні почуття та легше спілкуватися з однолітками, а також позитивно впливає на їхнє навчання й поведінку.

Реклама

Окремо фахівці виділяють арттерапію — індивідуальну або групову роботу з глиною, фарбами чи олівцями. Такі заняття допомагають впоратися зі страхами та внутрішньою напругою. Головна перевага цього методу в тому, що людина може висловити складні переживання без слів, а художня майстерність при цьому не має жодного значення.

Як інтегрувати творчість у повсякдення

Фахівці кажуть, що чітких правил щодо тривалості творчого відпочинку немає. Навіть пів години ввечері за розмальовкою, в’язанням, улюбленою музикою чи танцями вдома здатні покращити самопочуття. Головне — отримувати від цього задоволення, а не сприймати як черговий обов’язок.

Водночас лікарі нагадують, що мистецтво не замінить повноцінного лікування, але стане хорошим доповненням до здорового способу життя.

Нагадаємо, секрет довгого та здорового життя криється не в абонементі до тренажерного залу, а в способі мислення, середовищі та одній простій звичці.

Новини партнерів