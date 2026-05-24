Багато людей помічали дивну закономірність: одні в 60 років залишаються молодими й енергійними, а інші вже після 40 мають втому, проблеми зі шкірою та слабке здоров’я. І це навіть тоді, коли вони харчуються приблизно однаково, мають схожий спосіб життя та не зловживають шкідливими звичками. Науковці пояснюють: швидкість старіння залежить не лише від способу життя. На цей процес впливають генетика, рівень стресу, сон, гормони та навіть емоційний стан людини.

Генетика відіграє значно більшу роль, ніж здається. Фахівці зазначають, що приблизно частина процесів старіння закладається ще на генетичному рівні. Саме спадковість впливає на швидкість оновлення клітин, стан шкіри, судин та роботу внутрішніх органів. У деяких людей організм довше зберігає здатність відновлюватися, тому вони виглядають молодшими за свої роки. Проте генетика — не вирок. Навіть за несприятливої спадковості спосіб життя може значно уповільнити старіння.

Хронічний стрес буквально «зношує» організм. Науковці називають постійний стрес одним із головних ворогів молодості. Коли людина довго перебуває у напруженні, в організмі підвищується рівень кортизолу — гормону стресу. Це негативно впливає на шкіру, серце, сон та нервову систему. Саме тому люди, які постійно нервують, часто виглядають старшими навіть за нормального харчування та догляду за собою.

Недостатність сну також впливає на старіння. Під час сну організм активно відновлюється та оновлює клітини. Якщо людина регулярно недосипає, процеси старіння починають прискорюватися. Шкіра стає тьмяною, погіршується пам’ять, знижується рівень енергії та швидше накопичується втома. Фахівці наголошують: навіть найдорожча косметика не компенсує нестачу повноцінного сну.