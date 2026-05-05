Чому огірки стають гіркими та як цього уникнути: головні правила догляду в травні

Гіркий присмак огірків зазвичай є наслідком реакції рослини на несприятливі умови. У відповідь на стрес вона починає виробляти кукурбітацини — природні сполуки, які надають плодам характерної гіркоти. Такий механізм захищає рослину, але погіршує якість врожаю.

Ключову роль відіграють саме умови вирощування, передусім режим поливу та температурні коливання.

Травень є критичним періодом для огірків. У цей час дні вже теплі, але вночі температура може суттєво знижуватися. Такі перепади створюють додаткове навантаження на рослини. Якщо при цьому використовувати холодну воду для поливу, стрес лише посилюється. Коренева система реагує на різке охолодження ґрунту, що уповільнює засвоєння поживних речовин і порушує обмінні процеси. У результаті це відбивається на смаку плодів.

Ще один важливий момент — стабільний полив. Огірки потрібно поливати регулярно: і пересушений ґрунт, і надлишок води їм шкодять. Особливо шкідливим є нерівномірний режим, коли тривала посуха змінюється рясним поливом. У таких умовах підвищується накопичення кукурбітацинів.

Щоб уникнути появи гіркоти, фахівці радять дотримуватися кількох базових правил. Поливати огірки потрібно лише теплою водою, яка попередньо нагрілася на сонці. Використання холодної води, зокрема з колодязя або водопроводу, у цей період небажане.

Також важливо враховувати температуру ґрунту. Перед початком регулярного поливання він має прогрітися щонайменше до +15°C. Холодний ґрунт сам по собі створює стрес для кореневої системи.

Полив має бути достатнім, щоб зволожити ґрунт на глибину розташування коренів, але без застою води. Надлишок вологи може призвести до порушення росту так само, як і її нестача. Для збереження стабільної вологості після поливання рекомендується мульчувати ґрунт — це допомагає утримувати воду, зменшує вплив перепадів температур і запобігає утворенню кірки на поверхні.

Якщо гіркота вже з’явилася у перших плодах, це не означає втрату всього врожаю. У такому разі варто скоригувати догляд: збільшити частоту поливання теплою водою та, за можливості, створити легке притінення у найспекотніші години. Це допомагає знизити стрес і може покращити смакові якості наступних огірків.

