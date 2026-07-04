Чому опадають квіти на помідорах: головні причини та як врятувати майбутній урожай

Помідори / © pexels.com

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Опадання квітів у помідорів — поширена проблема, через яку рослини не формують урожай, навіть якщо виглядають здоровими. Найчастіше причиною стає стрес через несприятливу температуру, хоча вплинути можуть також вологість, полив, підживлення, шкідники та хвороби.

Про це повідомляє The Spruce.

Інколи квітки томатів засихають і опадають ще до того, як на них починає формуватися зав’язь. Найчастіше це відбувається через несприятливі умови вирощування, насамперед через перепади температури. Оптимальною для помідорів вважається денна температура від 21 до 29°C. Якщо вдень вона перевищує 29°C, уночі залишається вищою за 21°C або опускається нижче 13°C, рослина може припинити зав’язування плодів і спрямувати ресурси на виживання. Також опадання квіток може спровокувати спека понад 38°C, якщо вона триває не менше чотирьох годин.

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Причиною проблеми можуть бути й інші чинники: слабке запилення, надлишок або нестача азоту, занадто сухе чи надмірно вологе повітря, нестача вологи в ґрунті, а також стрес, викликаний хворобами, шкідниками або великою кількістю плодів на рослині.

Експерти наголошують, що не всі фактори можна контролювати. Якщо причина полягає у спекотній або нестабільній погоді, іноді доводиться чекати, доки умови стануть сприятливішими. Водночас, якщо погода загалом підходить для вирощування, а квіти опадають лише на окремій ділянці, варто переглянути догляд за рослинами.

Передусім радять висаджувати сорти, пристосовані до клімату конкретного регіону. У місцевостях із прохолодною весною рекомендують не поспішати переносити розсаду у відкритий ґрунт, доки нічна температура не перевищуватиме 13°C, або використовувати захисні укриття. Для таких умов краще обирати ранньостиглі сорти. У регіонах, де часто тримаються спека чи висока вологість, фахівці радять вирощувати сорти, стійкі до таких умов.

Важливу роль відіграє й запилення. Перенесенню пилку сприяють вітер, комахи-запилювачі або легке струшування рослин вручну. Якщо через спеку чи інші погодні умови комах стає менше, поруч із томатами рекомендують висаджувати нектароносні рослини, які приваблюють бджіл.

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Не менш важливим є правильне внесення добрив. Експерти не рекомендують підживлювати помідори без потреби. Під час висаджування варто використовувати збалансовані добрива, а повторне підживлення проводити вже після початку формування плодів. Надлишок азоту стимулює ріст листя, але водночас може погіршувати утворення зав’язі.

Значення має і вологість повітря. Найкращими для томатів вважаються показники від 40% до 70%. Якщо повітря надто сухе або занадто вологе, пилок гірше переноситься і запилення ускладнюється. За низької вологості спеціалісти радять періодично зволожувати листя водою, щоб охолодити рослини та підвищити вологість навколо них. Водночас у місцевостях із високою вологістю або за появи грибкових захворювань цього робити не рекомендують.

Для нормального розвитку томатам також потрібен достатній полив. Завдяки глибокій кореневій системі рослини краще поливати рясно приблизно раз на тиждень у посушливу погоду, ніж часто зволожувати лише верхній шар ґрунту, що може посилити стрес.

Окремо експерти радять регулярно оглядати рослини та боротися зі шкідниками й хворобами відразу після появи перших ознак. Це допомагає зменшити навантаження на кущі та підтримати їхній розвиток.

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Водночас фахівці звертають увагу, що опадання квіток не завжди є ознакою проблеми. Якщо томат утворив надто багато суцвіть, він може самостійно скинути частину з них, щоб забезпечити поживними речовинами сильніші плоди. Після збору першого врожаю це явище зазвичай зникає.

У більшості випадків проблема має тимчасовий характер. Коли температура та вологість повертаються до оптимальних показників, рослини знову починають нормально цвісти й формувати плоди. Знизити ризик опадання квіток також допомагає вибір сортів, адаптованих до кліматичних умов регіону.

Нагадаємо, липнева спека може залишити вас без врожаю помідорів. Раніше ми повідомляли, які добрива потрібні їм у цей період

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