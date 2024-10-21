Чому пасту потрібно варити в холодній воді: про це мало хто здогадується

Деякі кулінари стверджують, що чекати на те, щоб закипіла вода для варіння пасти, зовсім не обов'язково.

Фуд-блогерка Франческа Зані каже, що можна закидати пасту в невелику каструлю з холодною водою, а не чекати на закипання рідини. Тоді ви досягнете текстури al dente за значно коротший час. Більше того, вам не доведеться виливати в каналізацію багато води, що також є очевидним плюсом.

Закидання пасти в холодну воду для варіння здається нелогічним, але, за словами експертів з кулінарії Алтона Брауна і Дж. Кенджі Лопеса-Альта, так ви зможете скоротити час приготування на цілих 45%.

Однак, варто звернути увагу і на деякі недоліки цього методу. Насамперед, тоді вам буде важче розрахувати час, який потрібен для доведення пасти до стану al dente. Адже період, вказаний в інструкції продукту, зазвичай враховує той факт, що ви кидаєте його в киплячу воду.

Використовуючи метод холодного запускання, вам доведеться стояти поряд з каструлею і чекати на момент закипання. А також періодично перевіряти готовніть страви.

Також такий метод працює не з усіма видами макаронних виробів. Наприклад, Зані радить уникати його, якщо ви готуєте фаршировані продукти, як от тортелліні чи равіолі. Свіжу пасту у каструлю з холодною водою також додавати не варто. В ній забагато крохмалю, а тому страва вийде клейкою.

А ось сушені макарони без начинки можна сміливо варити, не чекаючи на закипання води в каструлі. Тільки в такому разі не слід додавати до рідини оливкової олії.

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