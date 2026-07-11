«Пекінку» найкраще сіяти у липні: експерти розповіли, чому липневе садіння краще за весняне

Пекінська капуста

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Друга половина липня — ідеальний період для того, щоб посіяти пекінську капусту для отримання осіннього врожаю. Практикуючий овочівник Наталія Москаленко зазначає, що вирощування цієї культури влітку має значні переваги перед весняним. У цей час рослини не піддаються різким температурним коливанням, властивим весні, та не починають масово цвісти й пускати стрілки.

Завдяки правильному підходу можна отримати щільні та соковиті качани масою від 1,5 до 3 кг, які за належних умов зберігатимуться у прохолоді до новорічних свят або навіть довше.

Вирощування через касети та календарні терміни

Для гарантованого збереження тендітних сходів Наталія Москаленко радить починати вирощування з посіву насіння в спеціальні розсадні касети. Це допомагає легко підтримувати необхідний рівень вологи та оберігає слабкі рослини на початку їхнього розвитку.

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Приблизно через 21–28 днів підросла розсада стає достатньо міцною, і її можна пересаджувати на постійне місце у відкритий ґрунт.

Перевірений гібрид та правила сівозміни

У питанні вибору насіння господиня віддає перевагу перевіреному часом гібриду Маноко F1. Він приваблює своєю стійкістю до захворювань, стабільним розвитком і формуванням якісних, пружних головок.

Велике значення має і правильний вибір місця для посадки. Найкращими попередниками для пекінської капусти вважаються цибуля та часник. Грядки після збирання цих овочів залишаються очищеними від більшості небезпечних для капусти шкідників, що забезпечує рослинам здоровий і швидкий старт.

Особливості поливу та проста схема підживлення

Оскільки «пекінка» дуже любить вологу, їй необхідно організувати постійне та рясне зворення, що особливо актуально під час спекотного серпня. Також важливо забезпечити культуру базовими поживними елементами.

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Господиня не обтяжує себе складними чи багаторазовими етапами внесення добрив. Весь секрет полягає в тому, щоб під час пересаджування розсади всипати безпосередньо в кожну посадкову лунку трохи нітроамофоски. Такого початкового комплексу речовин рослині цілком вистачить до кінця сезону, тому жодних додаткових підживлень грядки більше не потребуватимуть.

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