Чому підлітка складно вкласти спати й рано підняти: річ тут не в ліні і не в ґаджетах
Якщо ви врахуєте особливості біологічного годинника і створите правильні умови для відпочинку, ваша дитина почуватиметься значно краще, буде менш дратівливою й більш зосередженою.
Чому підлітки не можуть рано заснути
Багато батьків стикаються з ситуацією, коли вкласти підлітка спати до опівночі майже нереально. І це не проблема впертості, лінощів чи смартфона.
Після 12 років у дітей змінюється робота біологічного годинника. Гормон сну — мелатонін — починає вироблятися значно пізніше, ніж у дорослих. Тому коли батьки вже мріють про подушку о 22:00, у підлітка відкривається «друге дихання».
Фактично спроба вкласти дитину спати має для мозку о 22-й такий самий вигляд, якби батькам запропонували лягти о 19-й. А ранній підйом о 7 ранку для підлітка рівнозначний тому, що дорослому потрібно встати о четвертій. Тому діти такого віку часто дуже втомлені та дратівливі вранці.
Як допомогти дитині заснути раніше: поради батькам
Стабільний режим. Намагайтеся, щоб підйом і сон були в один і той самий час навіть у вихідні. Це тренує біологічний годинник.
Менше світла ввечері. Яскраве світло гальмує вироблення мелатоніну. Ввечері краще приглушити освітлення, відкласти телефон і вимкнути комп’ютер.
Вранці більше сонця. Добре, якщо дитина отримає хоча б 15 хвилин сонячного світла після пробудження. Це допоможе мозку перемкнутися на денний режим.
Фізична активність. Прогулянка після школи чи легкі тренування вдень допоможуть швидше розслабитися ввечері.
Розуміння з боку батьків. Головне — не сварити підлітка за пізнє засинання. Йому потрібна підтримка й розуміння, адже це не його провина, а біологічна особливість організму.