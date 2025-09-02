ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Чому підлітка складно вкласти спати й рано підняти: річ тут не в ліні і не в ґаджетах

Якщо ви врахуєте особливості біологічного годинника і створите правильні умови для відпочинку, ваша дитина почуватиметься значно краще, буде менш дратівливою й більш зосередженою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому підлітки не можть довго заснути

Чому підлітки не можуть довго заснути / © www.freepik.com/free-photo

Чому підлітки не можуть рано заснути

Багато батьків стикаються з ситуацією, коли вкласти підлітка спати до опівночі майже нереально. І це не проблема впертості, лінощів чи смартфона.

Після 12 років у дітей змінюється робота біологічного годинника. Гормон сну — мелатонін — починає вироблятися значно пізніше, ніж у дорослих. Тому коли батьки вже мріють про подушку о 22:00, у підлітка відкривається «друге дихання».

Фактично спроба вкласти дитину спати має для мозку о 22-й такий самий вигляд, якби батькам запропонували лягти о 19-й. А ранній підйом о 7 ранку для підлітка рівнозначний тому, що дорослому потрібно встати о четвертій. Тому діти такого віку часто дуже втомлені та дратівливі вранці.

Як допомогти дитині заснути раніше: поради батькам

  • Стабільний режим. Намагайтеся, щоб підйом і сон були в один і той самий час навіть у вихідні. Це тренує біологічний годинник.

  • Менше світла ввечері. Яскраве світло гальмує вироблення мелатоніну. Ввечері краще приглушити освітлення, відкласти телефон і вимкнути комп’ютер.

  • Вранці більше сонця. Добре, якщо дитина отримає хоча б 15 хвилин сонячного світла після пробудження. Це допоможе мозку перемкнутися на денний режим.

  • Фізична активність. Прогулянка після школи чи легкі тренування вдень допоможуть швидше розслабитися ввечері.

  • Розуміння з боку батьків. Головне — не сварити підлітка за пізнє засинання. Йому потрібна підтримка й розуміння, адже це не його провина, а біологічна особливість організму.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie