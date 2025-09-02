Чому підлітка складно вкласти спати й рано підняти: річ тут не в ліні і не в ґаджетах

Чому підлітки не можуть довго заснути / © www.freepik.com/free-photo

Чому підлітки не можуть рано заснути

Багато батьків стикаються з ситуацією, коли вкласти підлітка спати до опівночі майже нереально. І це не проблема впертості, лінощів чи смартфона.

Після 12 років у дітей змінюється робота біологічного годинника. Гормон сну — мелатонін — починає вироблятися значно пізніше, ніж у дорослих. Тому коли батьки вже мріють про подушку о 22:00, у підлітка відкривається «друге дихання».

Фактично спроба вкласти дитину спати має для мозку о 22-й такий самий вигляд, якби батькам запропонували лягти о 19-й. А ранній підйом о 7 ранку для підлітка рівнозначний тому, що дорослому потрібно встати о четвертій. Тому діти такого віку часто дуже втомлені та дратівливі вранці.

Як допомогти дитині заснути раніше: поради батькам