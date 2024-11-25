Чому підліткам не можна довго сидіти в соцмережах: вчені назвали найголовніші причини

Науковці з Канади, як пише ресурс Lady, провели дослідження на тему впливу соціальних мереж на емоційний та фізичний стан підлітків. Було встановлено, що активне користування соцмережами викликає у дітей підліткового віку зниження самооцінки та розлади харчової поведінки.

Фахівці встановили, що діти, які найбільше часу проводять у мережі, мають низьку самооцінку. І таке явище спостерігається вже з першого року користування соціальними мережами.

Експерти зазначають, що саме низька самооцінка є причиною харчових розладів у підлітків. Зазвичай симптоми цих розладів з'являються на другий рік активного користування соцмережами.

У рамках свого експерименту науковці упродовж п'яти років опитали до чотирьох тисяч підлітків. Учені зазначають, що дані збирали у 30 середніх школах.

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